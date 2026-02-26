Wilmar Paredes domina en Vuelta a Dominicana y Mateo Rivera celebra en Tolima

Colombia impone talento en la edición 47 de la Vuelta a República Dominicana. Este jueves, en la disputa de la tercera etapa, de 158 kilómetros entre Santo Domingo y Rancho Arriba, el pedalista boyacense Yesid Pira (Hino-One-La Red Suzuki) fue el vencedor, mientras que su compatriota, el antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín) se convirtió en nuevo líder.

Lea: Con Gaviria y Hodeg a la cabeza, Colombia busca retener el título panamericano en carreteras de Córdoba

Pira, de 26 años, y quien en 2025 se adjudicó la Clásica Prevuelta en Guatemala y la Vuelta a Honduras, se impuso esta vez con un tiempo de 3h:40.03. Lo escoltaron, a 8 segundos, el venezolano Jorge Abreu (R2R Cycling Team) y el colombiano Nicolás Paredes (Hino One La Red Suzuki). Paredes, por su parte, cruzó en la cuarta posición, a 16’’

En la general, Wilmar, quien ya ganó la segunda fracción de esta carrera centroamericana, aventaja por 32’’ al costarricense Joseph Ramírez (Verrazano) y por 50’’ al estadounidense James Schurman (City Bikes). Este viernes se disputará la cuarta fracción con un circuito de 140 km por el Parque Mirador Sur.