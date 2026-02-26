x

Wilmar Paredes domina en Vuelta a Dominicana y Mateo Rivera celebra en Tolima

Los corredores antioqueños evidencian calidad en las carreras que disputan esta semana. Además, en la competencia centroamericana ganó etapa este jueves el boyacense Yesid Pira.

  • Wilmar Paredes, protagonista en Dominicana. FOTO X-TEAM MEDELLÍN
  • Mateo (derecha) y su triunfo en Tolima ante Jhonatan Chaves. FOTO INSTAGRAM ORGULLO PAISA
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 1 hora
Colombia impone talento en la edición 47 de la Vuelta a República Dominicana. Este jueves, en la disputa de la tercera etapa, de 158 kilómetros entre Santo Domingo y Rancho Arriba, el pedalista boyacense Yesid Pira (Hino-One-La Red Suzuki) fue el vencedor, mientras que su compatriota, el antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín) se convirtió en nuevo líder.

Lea: Con Gaviria y Hodeg a la cabeza, Colombia busca retener el título panamericano en carreteras de Córdoba

Pira, de 26 años, y quien en 2025 se adjudicó la Clásica Prevuelta en Guatemala y la Vuelta a Honduras, se impuso esta vez con un tiempo de 3h:40.03. Lo escoltaron, a 8 segundos, el venezolano Jorge Abreu (R2R Cycling Team) y el colombiano Nicolás Paredes (Hino One La Red Suzuki). Paredes, por su parte, cruzó en la cuarta posición, a 16’’

En la general, Wilmar, quien ya ganó la segunda fracción de esta carrera centroamericana, aventaja por 32’’ al costarricense Joseph Ramírez (Verrazano) y por 50’’ al estadounidense James Schurman (City Bikes). Este viernes se disputará la cuarta fracción con un circuito de 140 km por el Parque Mirador Sur.

En la Vuelta a Tolima

Mateo (derecha) y su triunfo en Tolima ante Jhonatan Chaves. FOTO INSTAGRAM ORGULLO PAISA
A sus 20 años, el antioqueño Mateo Rivera (Orgullo Paisa) ya triunfa ante los mejores exponentes del ciclismo de Colombia. Ayer, el oriundo de Guarne ganó la primera etapa en línea de la Vuelta al Tolima, que tuvo un recorrido de 181 kilómetros entre Ibagué y el municipio del Guamo.

“Una etapa muy rápida, muchísimo calor, con muchas caídas. Es una victoria muy importante para mí, había tenido muchos altibajos, pero esto me anima mucho”, dijo Rivera después de imponerse con un tiempo de 3 horas, 37 minutos y 56 segundos por delante de Jhonatan Chaves (NU Colombia), segundo, y Daniel Carvajal (GW Erco Sportfitness), tercero. Brandon Vega (GW Erco) defendió el liderato.

En la rama femenina, la vencedora y nueva líder es la caldense Diana Peñuela (Team Sistecrédito). Se impuso en el trayecto de 112 km ante Karol Mariana Herrera (Ciclismo Capital), segunda, y Mariana Herrera (Team Bacx), tercera.

Siga leyendo: Ni el cansancio ni las críticas detienen a Nairo: “Sigo pedaleando con fuerza”

