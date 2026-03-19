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Teso: Walter Vargas conquisto su séptimo título panamericano de contrarreloj

El antioqueño Vargas confirmó su favoritismo en Montería y agrandó su hegemonía en dicha modalidad en el continente americano. Jerónimo Calderón fue bronce en sub-23.

  • Walter Vargas, el mejor contrarrelojero, hasta ahora, en la historia de América. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
    Walter Vargas, el mejor contrarrelojero, hasta ahora, en la historia de América. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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El pedalista colombiano Walter Vargas agrandó este jueves su hegemonía continental en la modalidad de contrarreloj individual.

En la especialidad en la que hoy es el número 14 del mundo, posición en la que se ubicó en el último certamen de la categoría realizado en Ruanda en septiembre pasado, el antioqueño, de 33 años de edad, le dio más brillo a su gran palmarés al conquistar su séptima medalla de oro en un Campeonato Panamericano de ciclismo, algo inédito para un corredor en América.

Esta vez en un recorrido 43.1 kilómetros, en Montería, Córdoba, en medio del sofocante calor del lugar, el nacido en El Carmen de Viboral “voló” a 52.8 kilómetros por hora para confirmar su favoritismo y alcanzar un nuevo oro en su carrera deportiva.

Lea aquí: Histórico: Walter Vargas logró su sexto título panamericano de contrarreloj

Vargas, que en sus años como juvenil combinaba sus entrenamientos sobre la bicicleta con sus estudios de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia, triunfó esta vez con un tiempo de 48.56 minutos, aventajando por 54 segundos al mexicano Éder Frayre y por 1.12 al uruguayo Antonio Eric Fagúndez, quienes completaron el podio. El cundinamarqués Rodrigo Contreras finalizó sexto, a 2.13.

Desde hace diez años, en San Cristóbal-2016, comenzó el paso arrollado de Walter en el esfuerzo individual en este certamen. En esa ciudad venezolana obtuvo su primer título panamericano, luego triunfó en las ediciones de San Juan, Argentina (2018), Santo Domingo, República Dominicana (2021), Ciudad de Panamá (2023), Sao Paulo, Brasil (2024) y Punta del Este, Uruguay (2025).

De esta manera, Colombia logró su segundo metal dorado en la cita de Montería, tras el alcanzado por el también paisa José Manuel Posada, en la contrarreloj juvenil.

Walter, quien a nivel de equipos compite para el Team Medellín, que dirige José Julián “Chivo” Velásquez, evidencio su versatilidad, técnica y velocidad para imponer condiciones en el recorrido por el sector de la circunvalar, con salida y llegada en el Centro Comercial Buenavista, transitando por puntos estratégicos como la Glorieta Mocarí, el Cruce Garzones y el Puente Asilo.

Le puede interesar: Walter Vargas del Team Medellín se coronó campeón de la Vuelta a Venezuela

Según informó la Fedeciclismo, Walter, a nivel mundial, superó el número de victorias, en contrarreloj, que suma el kazajo Yevgeniy Fedorov, quien en el Campeonato de Asia acumula seis.

Campeón vigente de los Juegos Bolivarianos en Perú-2025, Walter se constituye en la gran sensación de la contrarreloj en América, en la que en nueve certámenes disputados también había sido plata en San Juan, Argentina, 2022, cuando escoltó a su compatriota Contreras.

“Estoy muy feliz por lo realizado, es una prueba que me gusta y que da la clasificación al Mundial. Creo que aquí damos un paso para estar en Montreal. Esta se convierte en la victoria más especial por lo que fue en casa”, señaló Vargas tras finalizar la carrera.

Jerónimo logró bronce

En la categoría sub 23, Jerónimo Calderón, quien en Uruguay el año pasado fue oro en juvenil, logró ahora, con 19 años de edad, presea de bronce en la cita de Montería.

El oriundo del municipio de Copacabana, norte de Antioquia, terminó a 1.08 minutos del vencedor, el mexicano Sebastián Ruiz, quien sorprendió con un tiempo de 42.02 y a una velocidad promedio de 51.3 km/h. Su compatriota José Juan Prieto fue plata, a 44 segundos.

El Panamericano continuará este viernes con las pruebas de gran fondo en la categoría juvenil y en un circuito en Cereté. Las damas recorrerán 67 km y los hombres, 120,6.

En ese se mismo escenario, el sábado, las damas élite desafiarán 120.6 kilómetros, y hombres sub-23, 160.8 km. El domingo, los varones élite, y en un circuito de 12,9 km por vuelta, en Montería, recorrerán 206.4 kilómetros.

Siga leyendo: José Manuel Posada, primer oro de Colombia en el Panamericano de ruta en Montería-2026

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos títulos panamericanos tiene Walter Vargas?
Suma siete medallas de oro en la modalidad de contrarreloj individual (2016, 2018, 2021, 2023, 2024, 2025 y 2026), además de una plata obtenida en 2022.
¿A qué velocidad promedio corrió Walter Vargas en Montería?
El ciclista antioqueño alcanzó una velocidad promedio de 52.8 km/h en un recorrido de 43.1 kilómetros, desafiando las altas temperaturas de la capital de Córdoba.

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