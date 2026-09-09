Vuelta a España: Brennan celebró por quinta vez y el reloj pone a prueba a Enric Mas

La Vuelta a España podría dar este jueves un giro de 180 grados. Con el local Enric Mas (Movistar) instalado en el liderato general desde hace diez jornadas, luego del abandono por caída de quien comandaba la clasificación y era el principal candidato al título, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), la contrarreloj individual de 32 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera contagia de ilusión a quienes aún aspiran a los puestos de honor de la edición 81 de la competencia, que llegará a su final en Granada este domingo. El esfuerzo individual marcará el inicio de los días decisivos de una prueba en la que España vuelve a ilusionarse con conquistar el primer lugar del podio después de doce años, cuando se consagró Alberto Contador.

¿Cómo llega Enric Mas a la contrarreloj?

Mas cuenta con un colchón de 2.06 minutos sobre su inmediato perseguidor, el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), quien esta temporada ya fue segundo en el Giro de Italia y campeón de la Vuelta a Burgos. El esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), cuatro veces campeón de la Vuelta a España (2019, 2020, 2021 y 2024), es tercero, a 2.10. Por sus condiciones como contrarrelojista, aparece como el principal rival de Mas camino a Jerez de la Frontera. Lea aquí: Buitrago no cede: mantuvo camiseta de montaña en etapa 13 antes de otro duro examen en Vuelta a España Ecuador también es optimista con Richard Carapaz. El corredor, respaldado por el debutante colombiano Juan Felipe Rodríguez en el EF Education-EasyPost, se mantiene cuarto, a 4.24 del líder. Por Colombia, antes de las dos últimas jornadas de montaña y batalla, programadas para viernes y sábado, el mejor ubicado en la general es el huilense Harold Tejada (Astana), undécimo, a 9.48. “Desde este jueves comienza una nueva Vuelta y todo puede pasar”, comentó Tejada, campeón nacional sub-23 de contrarreloj en 2019 y quien viene mostrando evolución en esta modalidad ante la élite. Por su parte, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) buscará ser cuidadoso y guardar fuerzas en el recorrido rápido y plano, pues el viernes y sábado espera defender el liderato de la montaña, clasificación que Colombia no gana en la Vuelta desde 2004, cuando se impuso Félix Cárdenas. Buitrago suma 69 puntos y es seguido por el belga Wout van Aert (Team Visma), con 40, y por Mas, quien acumula 24. Puede leer: Pogacar fue operado con éxito de la clavícula tras su fuerte caída en la Vuelta a España: ¿cuándo regresa?

Otro triunfo de Brennan

Este miércoles, en la nerviosa fracción 17, entre la localidad Dos Hermanas y Sevilla, los cinco colombianos superaron el desafío de los 185 kilómetros, en una jornada que terminó con la victoria del británico Matthew Brennan (Team Visma). El mejor representante nacional fue Juan Felipe Rodríguez, quien ocupó la casilla 75. Tejada fue 78°, Buitrago arribó 91° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) terminó 96°, todos con el mismo tiempo del vencedor. Iván Sosa (Kern Pharma), por su parte, cruzó la meta en la posición 136, a 2.13 minutos. Brennan, ganador también la víspera en Palos de la Frontera, se impuso al esprint ante el belga Jordi Meeus y el danés Magnus Nielsen. El joven velocista inglés, de 21 años y debutante en una gran vuelta, consiguió así su quinta victoria en la ronda española. En el siglo XXI, solo dos corredores habían logrado cinco triunfos en una misma Vuelta a España: el alemán John Degenkolb, en 2012, y el italiano Alessandro Petacchi, en 2003, de acuerdo con los registros citados por los organizadores de la prueba. Siga leyendo: ¿Hacía cuánto un colombiano no lideraba la montaña de la Vuelta a España? Buitrago puso fin a la espera Ahora, con el reloj convertido en uno de los principales jueces de una Vuelta todavía equilibrada, la clasificación general puede sufrir modificaciones. La expectativa crece de cara a la etapa 19, de Vélez a Málaga, una jornada maratónica de más de 200 kilómetros, con 4.200 metros de desnivel acumulado antes del ascenso final a Estepona (Peñas Blancas). Después llegará la fracción 20, entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, con 5.120 metros de desnivel positivo y cinco puertos de montaña, donde se sentenciará la carrera. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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