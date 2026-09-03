Buitrago fue tercero en etapa 12 de Vuelta a España y se consolida en el liderato de la montaña

El Bahrain Victorious celebró por partida doble este jueves en la duodécima etapa de la Vuelta a España: logró el objetivo de defender el liderato de la montaña con el colombiano Santiago Buitrago y, de paso, conquistó la jornada con el esloveno Jakob Omrzel.

En la jornada de montaña, de 166,6 kilómetros entre Vera y Calar Alto, en la comunidad de Andalucía, y en la que se superaron 4.475 metros de desnivel acumulado, Jakob, de 20 años, tras marcharse en solitario a falta de unos 11 kilómetros, venció con un tiempo de 4h:29.53.

En la segunda posición arribó el español Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), a un minuto y 56 segundos, y en la tercera, Buitrago, a 2.13. El líder de la clasificación general sigue siendo el local Enric Mas (Movistar), quien cruzó sexto, a 2.56.

Lea: ¿Hacía cuánto un colombiano no lideraba la montaña de la Vuelta a España? Buitrago puso fin a la espera

La alegría fue inmensa para Omrzel, quien hace dos años, en la primera etapa del Giro della Lunigiana, en Italia, sufrió un accidente y un paro cardíaco en plena carrera, por lo que su vida estuvo en estado crítico durante un tiempo. El personal médico tuvo que reanimarlo en el lugar del percance antes de trasladarlo de urgencia al hospital.

Lo de Buitrago genera ilusión de cara a su objetivo de ganar el gran premio de la montaña. Este jueves se mostró bastante combativo en las exigentes cuestas y estuvo en el comando hasta cuando faltaban 12,4 kilómetros para la meta.

Lea también: El británico Matthew Brennan se impone en el sprint de Lorca; Enric Mas sigue líder de La Vuelta

El bogotano pasó segundo por el Alto del Cabecico (3.ª categoría, km 16), por la cima de Cóbdar (3.ª, km 57,5) y por Collado García (2.ª, km 86,4). Luego, el capitalino coronó primero el Alto de Velefique (1.ª, km 135,4) y fue tercero en la meta de Calar Alto (1.ª).

Cabe recordar que Colombia no gana la clasificación de la montaña de la Vuelta a España desde hace 22 años, cuando Félix “El Gato” Cárdenas se quedó con el título.

Por su parte, Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost) se volvió a reportar en el grupo de los favoritos. Estar con ellos, con apenas 22 años, en su primera carrera de tres semanas y con menos de un mes en un equipo WorldTour, es para aplaudir. El cundinamarqués, que defiende a su compañero ecuatoriano Richard Carapaz, se ubica entre los 20 primeros de la clasificación general.

Buitrago también cuenta con el respaldo de sus compañeros en el Bahrain, como lo confirmó este jueves el español Pello Bilbao.

“Estamos metidos en varios objetivos, todos los días queremos pelear por hacer el mejor puesto posible en la etapa. Pero ahora mismo la prioridad es defender a Buitrago en la montaña. Sabemos que Santiago está fortísimo, que es seguramente el corredor más potente para poder ganar esta clasificación de la montaña y, de paso, también disputar una etapa”, señaló Bilbao, quien junto a sus compañeros festejó el noveno triunfo de etapa del equipo en la temporada.

En la general, Mas aventaja por 1.45 al esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo, y por 2.06 al austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), tercero. Carapaz subió al cuarto lugar, a 3.53. El mejor colombiano ubicado es Harold Tejada (Astana), décimo, a 8.33.

Este viernes, en la fracción 13, se recorrerán 192,8 kilómetros entre Almuñécar y Loja, en una jornada de media montaña.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas