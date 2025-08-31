Cero y van dos: Jonas Vingegaard dio espectáculo y ganó la novena etapa de La Vuelta; quedó cerca del primer puesto de la General

No importó la lluvia. Tampoco el suelo mojado, que por lo general dificulta el pedaleo en las bicicletas de carbono para escalar. A Jonas Vingegaard solo le interesaba una cosa el domingo en la novena etapa de la Vuelta a España: recuperar el liderato de la clasificación general, o intentarlo. Por eso desde que faltaban ocho kilómetros para la llegada a la estación de esquí de Valdezcaray, donde terminó la fracción, apretó los piñones, aceleró el paso. En pocos metros abrió un hueco con Joao Almeida, que lo perseguía. Vingegaard, delgado y blanco como siempre, pero con el rostro con una expresión demacrada por el esfuerzo sobrehumano que hizo para intentar acortar la diferencia de más de dos minutos que le sacaba Torstein Traen y vestirse de rojo. Las gafas mojadas. Gotas de sudor, pero también de lluvia cayéndole por la barbilla. Los dientes apretados para tolerar el dolor en las piernas y al final el beso a la mano que es saludo a su familia cuando cruzaba la meta primero: Vingegaard ganó la octava etapa de La Vuelta.

Fue su segundo triunfo en esta edición de la ronda ibérica. El pedalista danés, líder del Visma Lease a Bike, también se quedó con la victoria en la segunda etapa de la Vuelta en un sprint apretado en terreno montañoso. A pesar de su victoria en Zaragoza, Vingegaard no recuperó la camiseta roja de líder de la general. Torstein Traen, un corredor que superó un cáncer de testículos, sigue siendo primero en la carrera.

El noruego, de 30 años, que corre para el Bahrain Victorious, logró mantenerse en la primera casilla de la general, pero perdió casi dos minutos de diferencia con Jonas, quien todo apunta será el ganador de esta edición de la ronda española. A la etapa del domingo llegó con una diferencia de 2 minutos y 33 segundos. Entre tanto, después de la octava fracción, la distancia se redujo a 30 segundos.

¿Cómo le fue a los colombianos en la etapa?

En el segundo puesto de la fracción terminó el británico Thom Pidcock, quien cruzó la meta a 24 segundos del ganador. El portugués Almeida, competidor más fuerte para Vingegaard en la general, se ubicó tercero, con el mismo tiempo del corredor inglés.

El colombino con el mejor resultado del día fue Egan Bernal, quien cruzó la meta en el puesto 15, a un minuto y 46 segundos del ganador de la fracción. El corredor nacido en Zipaquirá ingresó en un pelotón de corredores que tenía a Giulio Ciccone, Ben O’Connor, entre otras figuras del pedalismo internacional. Por su parte, Santiago Buitrago, quien ha tenido un años extraordinario, terminó el recorrido en el puesto 36, a cuatro minutos y 54 segundos del ganador de la misma. Brandon Rivera, escudero fiel de Bernal, cruzó en el puesto 57 a 8:33. Esteban Chaves, del EF, cruzó la meta en el puesto 100, a 14:21, mientras que Sergio Higuita terminó 112, a 17:15.

¿Cómo están los colombianos en la Clasificación General?

El cundinamarqués Egan Bernal, de 28 años, es el criollo que más opciones tiene de pelear podio en la Vuelta a España. En los primeros días de la carrera estuvo metido en la parte alta de la general. Sin embargo, con el paso de los días, el líder del Ineos Grenadiers ha ido bajando en la tabla principal de la carrera.

Después de la novena etapa, en la que dijo que el grupo ganador subió a un ritmo que estaba por encima del suyo, salió de los 10 primeros de la general y se ubicó en el puesto 11, a 2 minutos y 55 segundos de Traeen, el líder. Sin embargo, la segunda semana de la competencia, que tendrá buen recorrido de montaña, será importante para que el criollo logre meterse de nuevo en la pelea por las tres primeras plazas.