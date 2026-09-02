Tiger Woods se declaró culpable de conducción temeraria por accidente en Florida

La superestrella del golf Tiger Woods se declaró culpable este miércoles de cargos de conducción descuidada y temeraria derivados de un accidente de auto en Florida ocurrido en marzo, lo que le permite evitar una pena mayor.
Woods tendrá su licencia de conducir suspendida por cinco años, según los términos de un acuerdo de culpabilidad que retiró el cargo más grave de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
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“Si por cualquier motivo llegara a conducir, volvería inmediatamente a la cárcel”, le dijo el juez Darren Steele durante una breve audiencia en el Tribunal del Condado de Martin, en Stuart, Florida.
El ganador de 15 títulos de Grand Slam se vio involucrado en un accidente en marzo, cuando el vehículo que conducía chocó contra un remolque tirado por una camioneta cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida.