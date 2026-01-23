Tenista colombiano Cristian Rodríguez fue detenido en Brasil tras incidente en el Challenger de Itajaí

El tenista colombiano Cristian Rodríguez, integrante del Equipo Colombia Colsanitas de Copa Davis, fue detenido en la ciudad de Itajaí, Brasil, luego de verse involucrado en un incidente extradeportivo durante el desarrollo del Challenger de Itajaí.
Rodríguez, quien es habitual convocado por el capitán Alejandro Falla y ha sido una de las piezas recurrentes en las nóminas recientes de la selección nacional Colsanitas, habría protagonizado una situación irregular tras su participación en la modalidad de dobles del certamen.