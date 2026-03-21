Pogacar gana en modo épico su primera Milán-San Remo tras sufrir una caída

Tadej Pogacar (UAE Team) conquistó este sábado su primera Milán-San Remo al batir a Tom Pidcock en un vibrante esprint a dos en la Vía Roma, a pesar de haber sufrido una caída a 32 kilómetros de la meta.
Ganador por milímetros al término de una carrera épica, el esloveno de 27 años cuenta ahora con cuatro de los cinco Monumentos del ciclismo en su palmarés. De las grandes clásicas del calendario, sólo la París-Roubaix falta en su colección.
El belga Wout Van Aert completó el podio, mientras que Mathieu van der Poel, campeón el año pasado, se quedó rezagado respecto a Pogacar y Pidcock en el Poggio.