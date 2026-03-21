Pogacar gana en modo épico su primera Milán-San Remo tras sufrir una caída

Tadej Pogacar (UAE Team) conquistó este sábado su primera Milán-San Remo al batir a Tom Pidcock en un vibrante esprint a dos en la Vía Roma, a pesar de haber sufrido una caída a 32 kilómetros de la meta. Ganador por milímetros al término de una carrera épica, el esloveno de 27 años cuenta ahora con cuatro de los cinco Monumentos del ciclismo en su palmarés. De las grandes clásicas del calendario, sólo la París-Roubaix falta en su colección. El belga Wout Van Aert completó el podio, mientras que Mathieu van der Poel, campeón el año pasado, se quedó rezagado respecto a Pogacar y Pidcock en el Poggio.

Pogacar, que también se impuso en la Strade Bianche a principios de este mes, se convirtió en el primer corredor desde Giuseppe Saronni en 1983 en ganar la Milán-San Remo como campeón del mundo.

Estrategia en mil pedazos

La estrategia del cuádruple ganador del Tour de Francia estalló en mil pedazos al sufrir una caída a pocos kilómetros de la decisiva subida a la Cipressa, donde se esperaba que se decidiese la carrera. En una curva a la izquierda se fue al suelo junto a otros grandes nombres como Wout Van Aert, Matteo Jorgenson o Biniam Girmay. Lea: Paul Seixas, el “Pogacar francés” que irrumpe en el ciclismo Con la cadera lacerada en el costado izquierdo, Pogacar volvió como una furia sobre el pelotón para colocarse al frente de la carrera apenas seis kilómetros más adelante, en la Cipressa, donde batiría el récord de la ascensión. Tras los relevos de sus compañeros Brandon McNulty e Isaac del Toro, el esloveno lanzó rápidamente el ataque a 24 kilómetros de la meta. Al igual que el año pasado, sólo dos hombres pudieron seguirle: Van der Poel y Tom Pidcock. El trío mantuvo unos segundos de ventaja sobre el pelotón hasta el pie del Poggio, la última dificultad del día.