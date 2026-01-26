Christian González hace historia: será el primer colombiano en disputar un Super Bowl

Con una actuación decisiva del esquinero de raíces colombianas Christian González, los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron este domingo 10-7 a los Broncos de Denver y sellaron su clasificación al Super Bowl LX, en un partido épico marcado por una intensa tormenta de nieve que prácticamente anuló el juego en la segunda mitad. El duelo, que había comenzado bajo un cielo despejado y condiciones ideales, cambió radicalmente cuando una nevada cubrió por completo el emparrillado. En ese contexto adverso, y aprovechando las dificultades de los Broncos, que contaron con un mariscal de campo sin experiencia ni ritmo competitivo, los Patriots lograron romper una barrera histórica: nunca antes habían ganado un partido de eliminación directa en Denver. Los Broncos se habían impuesto en los cuatro antecedentes previos, incluidas las finales de conferencia de las temporadas 2013 y 2015. La jugada que sentenció el encuentro llegó a dos minutos del final, cuando Christian González interceptó un pase con el campo totalmente cubierto de nieve, asegurando el triunfo visitante y desatando la celebración en Nueva Inglaterra. Su desempeño lo consolidó como una de las grandes figuras del partido y como uno de los jugadores a seguir en el duelo final de la temporada de la NFL.

Con esta clasificación, González se convierte en el primer colombiano en disputar un Super Bowl. Antes que él, el barranquillero Jairo Peñaranda, el bogotano Fuad Reveiz y Fernando Velasco —también hijo de inmigrantes colombianos— jugaron en la NFL, pero ninguno logró llegar al partido más importante del fútbol americano profesional. El Super Bowl LX se disputará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers. Será el duodécimo Super Bowl para los Patriotas, más que cualquier otra franquicia en la historia de la liga, y buscarán su séptimo trofeo Vince Lombardi para superar a los Steelers de Pittsburgh y convertirse en el equipo más laureado de todos los tiempos. Su rival será Seattle Seahawks, que consiguió el boleto tras imponerse en un ajustado encuentro ante Los Ángeles Rams.

Christian González, quien será la representación colombiana en el Super Bowl 2026, nació el 28 de junio de 2002 en Carrollton, Texas, en el seno de una familia de profundas raíces deportivas. Es hijo de Héctor González, exbasquetbolista que jugó en Piratas de Bogotá entre 1996 y 2000, y hermano de Melissa González, atleta olímpica que representó a Colombia en los Juegos de Tokio en los 400 metros con vallas. Único hombre de cuatro hermanos, Christian también tiene a Samantha y Lily, quienes representan al país a nivel universitario. En el bachillerato, González jugó como receptor abierto y mariscal de campo, pero allí enfrentó uno de los primeros obstáculos de su carrera: entrenadores que le dijeron que no tenía la fuerza suficiente para competir al máximo nivel. Lejos de rendirse, respondió con disciplina y esfuerzo, lo que le permitió obtener una beca universitaria. Inicialmente se comprometió con la Universidad Purdue, pero finalmente eligió la Universidad de Colorado, donde encontró su lugar definitivo como esquinero, una posición clave en la defensa por su velocidad y capacidad de cobertura. En 2020 fue titular indiscutido, registrando 25 tacleadas y cinco pases defendidos. Un año después mejoró sus números con 53 tacleadas y seis pases defendidos, lo que lo impulsó a buscar mayor exposición en la Universidad de Oregon. Allí, en su última etapa universitaria, sumó 45 tacleadas y siete pases defendidos. Estas actuaciones lo llevaron al Draft de la NFL de 2023, donde fue seleccionado por los Patriotas de Nueva Inglaterra, convirtiéndose en apenas el cuarto jugador colombiano en la historia en llegar a la liga.