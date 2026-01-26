Christian González hace historia: será el primer colombiano en disputar un Super Bowl

Con una actuación decisiva del esquinero de raíces colombianas Christian González, los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron este domingo 10-7 a los Broncos de Denver y sellaron su clasificación al Super Bowl LX, en un partido épico marcado por una intensa tormenta de nieve que prácticamente anuló el juego en la segunda mitad.
El duelo, que había comenzado bajo un cielo despejado y condiciones ideales, cambió radicalmente cuando una nevada cubrió por completo el emparrillado. En ese contexto adverso, y aprovechando las dificultades de los Broncos, que contaron con un mariscal de campo sin experiencia ni ritmo competitivo, los Patriots lograron romper una barrera histórica: nunca antes habían ganado un partido de eliminación directa en Denver. Los Broncos se habían impuesto en los cuatro antecedentes previos, incluidas las finales de conferencia de las temporadas 2013 y 2015.
La jugada que sentenció el encuentro llegó a dos minutos del final, cuando Christian González interceptó un pase con el campo totalmente cubierto de nieve, asegurando el triunfo visitante y desatando la celebración en Nueva Inglaterra. Su desempeño lo consolidó como una de las grandes figuras del partido y como uno de los jugadores a seguir en el duelo final de la temporada de la NFL.