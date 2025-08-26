Checo Pérez vuelve a la F1: lo hará con la escudería Cadillac junto a Valtteri Bottas

La escudería estadounidense Cadillac, que en 2026 se convertirá en el 11º equipo de la Fórmula 1, apuesta por la veteranía y este martes confirmó al mexicano Sergio Pérez y al finlandés Valtteri Bottas (ambos de 35 años) como sus pilotos para el próximo año.
“Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, una que estoy seguro de asumir”, se entusiasmó el mexicano en el comunicado del equipo.
Este anuncio significa el regreso de “Checo” Pérez (que en enero cumplirá 36 años) a la categoría reina del automovilismo, donde suma 281 grandes premios y seis victorias, luego de abandonar la escudería Red Bull en diciembre.