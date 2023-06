Conozca a los cuatro “extranjeros” que juegan en la Selección Colombia Sub-20

Ese talento innato bajo los tres palos lo condujo a las divisiones menores del Arsenal de Inglaterra desde los 13 años. Más adelante jugó en las categorías sub-16 y sub-18, pero en el camino tenía una decisión difícil de tomar.

Por herencia de sus padres cuenta con tres nacionalidades: rusa, inglesa y colombiana. Esta particularidad despertó el interés de estos países para integrarlo a los procesos formativos de sus selecciones.

Debido a esto fue acercado al combinado inglés sub-15 en el que tuvo oportunidad de actuar en varios microciclos. Sin embargo, la decisión de vestir los colores de la Tricolor siempre fue su mayor anhelo.

“Voy a jugar con Colombia, eso está decidido hace tiempo. Desde niño lo decidí y siempre tuve ese objetivo de representar a la Selección de mayores para ganar un Mundial”, señaló Alexei Rojas en entrevista para Espn, previo al Mundial.

Sobre su identificación cultural con el combinado patrio agregó: “Amo a esta nación, me siento colombiano. No me identifico con la cultura inglesa o rusa, quiero representar a mi país como lo vengo haciendo”.