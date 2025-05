Santiago Botero, de la nostalgia del pedal y la pasión por compartir su visión del ciclismo

“Como todo en la vida, arrancar no es fácil. Tomar la decisión cuesta porque uno pasa de ser experto en un campo —en mi caso, el ciclismo— a ser un novato en otro. Y eso fue lo que me sucedió. Al principio me tocó ser muy terco para no desistir. Yo sabía que no tenía la experiencia ni el dominio del micrófono, ni sabía cómo darme o darle el espacio a los demás, ni cómo entrar en el momento justo. Me faltaba práctica, y eso me costó. Llegaba a la casa con dolor de cabeza. Éramos cuatro en la mesa en Caracol: Goga y Rubencho como narradores, y del otro lado Jota Jota y yo. Había dos narradores, y yo intentaba opinar sobre la imagen, pero ellos ya estaban hablando de otra cosa, entonces no era acertado. Con el día a día, preparación y la ayuda de los compañeros, fui haciéndome un espacio”.

¿Alguna vez se imaginó que iba a ser comentarista?

“No, nunca se me pasó por la cabeza. Yo era muy tímido, todavía lo soy. En la universidad y en el colegio había algo que evitaba a toda costa: exponerme en público. Me daba pánico escénico y me bloqueaba. Si era así, mucho menos pensaba en trabajar en un medio como comentarista.

Pero las circunstancias de la vida me fueron llevando por ese camino. Siempre me he caracterizado por asumir retos, incluso cuando siento que algo no es lo mío. Así fue con el ciclismo. Me gustaba, pero una cosa es que te guste y otra es vivir solo en Europa, jugándotela por completo.

Aquí fue lo mismo. Lo asumí como un reto y me dije: ‘Vamos a ver. Si funciona, bien; si no, también. Pero me voy a dar la oportunidad’”.