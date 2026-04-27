Dos hombres bajo las dos horas en la maratón: por qué Sawe necesitó a Kejelcha para la gloria

No hay héroe sin villano. No hay ganador sin perdedor. Ambos se necesitan para vivir. Los dos son, en alguna medida, protagonistas de una historia. Pasa en todos los aspectos de la vida: es una norma universal.
En el atletismo de fondo, por ejemplo, Kenia no sería la gran potencia si Etiopía no produjera maratonistas como pan caliente. Sin la presión de Yomif Kejelcha, el etíope de 28 años que terminó segundo en la Maratón de Londres 2026, el keniata Sabatian Sawe, de 31 años, quizás no hubiera establecido el récord mundial de la prueba en 1:59:30.