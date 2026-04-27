Dos hombres bajo las dos horas en la maratón: por qué Sawe necesitó a Kejelcha para la gloria

No hay héroe sin villano. No hay ganador sin perdedor. Ambos se necesitan para vivir. Los dos son, en alguna medida, protagonistas de una historia. Pasa en todos los aspectos de la vida: es una norma universal. En el atletismo de fondo, por ejemplo, Kenia no sería la gran potencia si Etiopía no produjera maratonistas como pan caliente. Sin la presión de Yomif Kejelcha, el etíope de 28 años que terminó segundo en la Maratón de Londres 2026, el keniata Sabatian Sawe, de 31 años, quizás no hubiera establecido el récord mundial de la prueba en 1:59:30.

El mismo corredor, que defendió el título conseguido en 2025, lo reconoció. “A los 40 kilómetros pensé que no iba a ganar porque mi compañero de Etiopía estaba siendo muy competitivo. Sin embargo, cuando lo tuve cerca, supe que iba a defender mi título en Londres. Me ayudó mucho”, aseguró Sawe, que pasará a la historia como el primer hombre en terminar una maratón en menos de dos horas.

Kejelcha, un hombre altísimo y delgado (mide 1,87 metros y pesará unos 70 kilos), no saldrá en las portadas, pero la historia obligará a que hayan focos sobre él. Finalizó el recorrido 11 segundos después del ganador: su registro fue de una hora, 59 minutos y 41 segundos. También bajó la barrera de las dos horas, que parecía imposible de romper. Yomif siempre será el segundo hombre más veloz en las maratones –ahora, por lo menos–. Sin embargo, quedó con la plusmarca de mejor debut en una prueba de fondo, firmó el mejor tiempo de su país donde el fondismo es deporte nacional, casi una religión que mueve masas.

¿Quiénes son los dos hombres que bajaron la Maratón de 2 horas?

Yomif Kejelcha nació para correr. Su físico le da ciertas ventajas naturales para las distancias largas: por su estatura las zancadas que da son largas, uniformes. Siempre fue así. Es el quinto hijo de una familia de nueve de Elfata, lugar que pertenece a la región de Oromia en Etiopía.

La zona donde creció es agrícola por excelencia. Cuando era niño decidió dejar la escuela para dedicarse, de lleno, al atletismo. Su padre no compartió la decisión. Lo echó de la casa. Él tomó el riesgo. Tras pasar por las pistas y el asfalto, explotar su talento le ha dado réditos. Sabastian, el nuevo hijo consentido de Kenia –donde el maratonismo mueve masas, pero no tanto como el fútbol–, fue un niño que creció en Cheukta, una aldea del este de su país de vocación agrícola –sembraban maíz con sus padres–, donde empezó a correr por petición de su mamá.