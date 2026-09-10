Ronal Longa y Flor Denis Ruiz, los colombianos que desafían a la élite en el Ultimate Championship

Dos colombianos estarán presentes en los Ultimate Championships, nueva competición de atletismo que se estrena hoy en Budapest. Se trata del velocista Ronal Longa y la lanzadora de jabalina Flor Denis Ruiz.

Longa, de 22 años de edad y la gran revelación en los 100 metros planos, viene de hacer marca nacional y récord suramericano (9,85 segundos) en el Panamericano de Medellín. Ya estuvo en la Liga de Diamante, en la que terminó sexto en la parada de Mónaco (10.05), y se ubicó en el puesto 11 en la ruta al Ultimate.

Ruiz, por su parte, acaba de ser tercera en la válida de la Liga de Diamante en Bruselas, Bélgica, el pasado fin de semana, con un registro de 64.07 metros. La deportista de 35 años fue quinta en la clasificación al Ultimate.

La cita será especial para ambos atletas, pues estarán en la primera edición de una competición que reunirá, entre viernes y domingo, a buena parte de los nombres más destacados de la temporada. En total, serán 381 atletas de 65 federaciones los que competirán en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest, escenario que acogió el Mundial de 2023.

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El sistema de clasificación hace que la presencia en Budapest sea un reconocimiento al rendimiento. No existen cupos por países: los campeones olímpicos y mundiales, los ganadores de la Liga de Diamante y los atletas de mejor desempeño de la temporada obtuvieron las plazas, junto con otros criterios establecidos por World Athletics.

El colombiano tendrá una exigente prueba en Budapest. La semifinal de los 100 metros está programada para el sábado y la final para esa misma noche. Entre sus rivales aparecen nombres como el jamaicano Oblique Seville, el botsuanés Letsile Tebogo, el estadounidense Christian Coleman y el italiano Marcell Jacobs.

Flor Denis Ruiz competirá el sábado en la final directa del lanzamiento de jabalina.

La prueba tendrá, además, un nivel extraordinario. La japonesa Haruka Kitaguchi, campeona olímpica, y la china Yan Ziyi, líder mundial del año con 71.74 metros, aparecen entre las principales candidatas, en un concurso que contará con apenas cuatro rondas.