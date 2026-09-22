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Se viene el Reto Orgullo Paisa: 500 ciclistas recorrerán seis municipios este domingo; atención a los cierres viales

La segunda edición del Reto Orgullo será de carácter benéfico. Los recursos que genere el evento deportivo serán destinados para los damnificados del terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto y para un club de ciclismo en Amagá.

  • Todo el equipo profesional y juvenil del Orgullo Paisa estará presente en el equipo Orgullo Paisa este domingo 27 de septiembre con salida en Sabaneta. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Todo el equipo profesional y juvenil del Orgullo Paisa estará presente en el equipo Orgullo Paisa este domingo 27 de septiembre con salida en Sabaneta. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Cierres viales Reto Orgullo Paisa. Foto: redes sociales Reto Orgullo Paisa
    Cierres viales Reto Orgullo Paisa. Foto: redes sociales Reto Orgullo Paisa
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Varios municipios del Sur del Valle de Aburrá, con Sabaneta como epicentro, y la puerta de entrada al Suroeste, como es conocido Amagá, se alistan para recibir una gran fiesta del ciclismo con motivo del Reto Orgullo Paisa, certamen que este domingo llega a su segunda edición con la presencia de 500 participantes.

En el ciclopaseo, de 70 kilómetros de recorrido, los deportistas aficionados tendrán como equiperos a los corredores profesionales de la escuadra Orgullo Paisa, la más antigua de Colombia, con 33 años de historia.

La caravana partirá de la Unidad Deportiva Zona Sur de Sabaneta, pasará por Envigado, Itagüí, La Estrella y Caldas, llegará hasta Amagá y posteriormente emprenderá el regreso a Sabaneta.

Cabe recordar que la primera edición de este evento, que a la vez busca incentivar la práctica del ciclismo en los distintos municipios del departamento, se realizó el año pasado con la ruta Bello, Barbosa, Porce y Girardota.

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Para Jesús Piedrahíta, gerente administrativo del Orgullo Paisa, el Reto representa una oportunidad para estrechar los vínculos entre la escuadra antioqueña y los aficionados que disfrutan del ciclismo de manera recreativa. La intención, explicó, es que los pedalistas puedan compartir carretera con los corredores del equipo y vivir una experiencia diferente alrededor de la bicicleta.

Pero la jornada tendrá además un componente social. Una parte de los recursos recaudados será destinada a apoyar a las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, mientras que también se contempla la entrega de implementación a un club de ciclismo de Amagá.

Ante ello, Piedrahíta recalcó que el propósito del Reto trasciende lo deportivo y que se trata de una actividad de carácter social, más allá de cualquier intención lucrativa.

“El objetivo principal es acercar el equipo con la afición del ciclismo recreativo, generar visibilidad y registro de marca de los patrocinadores y aliados, y destinar algunos recursos para ayudar a las víctimas del terremoto y a los jóvenes ciclistas de Amagá”, explicó el dirigente.

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Orgullo y compromiso

Para Sandra Quiroz, gerente del Instituto de Deportes de Sabaneta (Indesa), que dicha población sea el punto de partida y llegada del Reto Orgullo Paisa representa una oportunidad para promover el deporte y reunir a los amantes de la bicicleta.

La dirigente destacó el significado de recibir en el municipio a cientos de deportistas gracias a una disciplina que, como expresó, lleva en el corazón. “Unir a todos los amantes de la bicicleta alrededor de una causa tan bonita como ayudar a las víctimas del terremoto y ser epicentro de este evento es un orgullo y un compromiso”, manifestó Quiroz, quien valoró la presencia de varios referentes del pedal de Sabaneta, entre ellos los “Pesicolos”, como son conocidos los hermanos Juan Guillermo y Nacho Montoya.

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Entre los nombres anunciados de la plantilla del Orgullo Paisa aparecen Estefany Cuadrado, Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Paula Caballero, Kevin Castillo, Alejandro Osorio y Jonathan Restrepo, además de la pareja del tándem integrada por Javier Serna y Santiago Gómez y los ciclistas de las categorías juveniles de la escuadra.

De esta manera, el Reto se convierte también en un espacio de encuentro entre las diferentes generaciones que hacen parte del proyecto Orgullo Paisa, desde sus corredores profesionales hasta los jóvenes que buscan abrirse camino en el ciclismo.

Logística y vías por donde transitará la caravana del Reto Orgullo Paisa

Cierres viales Reto Orgullo Paisa. Foto: redes sociales Reto Orgullo Paisa
Cierres viales Reto Orgullo Paisa. Foto: redes sociales Reto Orgullo Paisa

La organización programó para este sábado 26 de septiembre la entrega de los kits para los participantes. Esta se realizará entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la plazoleta de eventos del Centro Comercial Mayorca, en el cuarto piso.

Cierres viales

El domingo, durante el desarrollo del ciclopaseo, que comenzará a las 6:00 de la mañana, se presentarán cierres parciales en las vías de Envigado, Itagüí, La Estrella, Caldas y el recorrido hacia Amagá. Según explicó Piedrahíta, la organización contempla la reapertura progresiva de las carreteras a medida que avance el último ciclista de la caravana.

Así, Sabaneta y los municipios del recorrido se preparan para una jornada en la que el ciclismo recreativo será protagonista, con los profesionales del Orgullo Paisa como compañeros de ruta y con un propósito adicional: que la bicicleta también sirva como vehículo de solidaridad.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde se realizará el Reto Orgullo Paisa 2026?
El Reto Orgullo Paisa se realizará este domingo, con salida y llegada en la Unidad Deportiva Zona Sur de Sabaneta.
¿Cuántos kilómetros tiene el recorrido del Reto Orgullo Paisa?
El ciclopaseo tendrá un recorrido de 70 kilómetros entre Sabaneta, varios municipios del Sur del Valle de Aburrá y Amagá.
¿Qué municipios recorrerá el Reto Orgullo Paisa?
La caravana pasará por Envigado, Itagüí, La Estrella y Caldas, llegará hasta Amagá y luego regresará a Sabaneta.

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