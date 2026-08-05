Los récords que mantienen a Colombia en la élite del atletismo suramericano

El atletismo colombiano continúa escribiendo páginas doradas en el ámbito internacional. La más reciente la firmó la vallecaucana Flor Denis Ruiz, quien elevó el listón del lanzamiento de jabalina al establecer un nuevo récord suramericano durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, consolidándose como una de las grandes referentes de la disciplina y ampliando la presencia nacional entre los dueños de las mejores marcas del continente.

Con un lanzamiento de 67,34 metros, conseguido el pasado martes en territorio dominicano, Ruiz no solo conquistó la medalla de oro, sino que siguió dejando huella en la historia del atletismo suramericano al superar el registro vigente, que también estaba en su poder (66,70).

La marca de la vallecaucana se suma a una selecta lista de atletas nacionales que, a lo largo de más de seis décadas, han dejado una huella imborrable con actuaciones históricas que todavía permanecen vigentes.

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El récord colombiano más antiguo, en el ámbito suramericano, que sigue en poder de un atleta nacional, pertenece al bogotano Víctor Mora, quien el 15 de agosto de 1973, en Essen (Alemania), recorrió 20.129 metros en una hora para establecer la mejor marca del área en la prueba de la hora en pista. Más de medio siglo después, ese registro continúa sin ser superado en el continente.

En la rama masculina también sobresalen el velocista Ronal Longa, dueño del récord suramericano de los 100 metros planos con 9,85 segundos, conseguido en junio pasado en el Panamericano de Medellín; Anthony Zambrano, quien desde 2021 conserva la mejor marca de los 400 metros con 43,93 segundos; Gilmar Mayo, que mantiene desde 1994 el récord en salto de altura con 2,33 metros; y Mauricio Ortega, propietario desde 2020 del récord de lanzamiento de disco con 70,29 metros.