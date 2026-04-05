¿Y la plata? No cesa el reclamo de los atletas al gobierno Petro por falta de apoyo al deporte

El deporte colombiano atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Lo que comenzó como un Gobierno que prometía fortalecer el acceso, la inclusión y el papel social del deporte terminó convertido, para muchos atletas y dirigentes, en una etapa marcada por recortes, incumplimientos y decisiones que han debilitado la estructura deportiva del país. La pregunta que hoy se repite en escenarios, concentraciones y redes sociales es directa: ¿dónde está la plata para el alto rendimiento?
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