Tragedia en el Rally Suramericano: joven de 25 años murió tras ser embestido por un carro en Argentina

Un hombre falleció este domingo al ser embestido por un auto que despistó mientras completaba uno de los recorridos de la segunda fecha del rally sudamericano Codasur, disputado en Córdoba, Argentina, que fue suspendido tras el incidente.

Los organizadores de la competencia que forma parte del calendario internacional de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmaron “el fallecimiento de un espectador” tras un accidente grave registrado en un tramo cronometrado de la carrera.

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El incidente ocurrió cuando un Volkswagen Polo conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez transitaba por la zona de Giulio Cesare, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba y uno de los tramos más exigentes de la competencia.