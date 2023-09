“Dije que posiblemente 2024 fuera mi último año, lo mantengo, pero no te lo puedo confirmar al 100% porque no lo sé yo” , dijo Nadal en una entrevista con la cadena Movistar+.

“Pero la ilusión no es volver a ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda, todo eso queda muy lejos, soy muy consciente de las dificultades a las que me enfrento, una es insalvable que es la edad, y la otra son los problemas físicos”, explicó.

El tenista español también se refirió a la carrera con Novak Djokovic por ser el deportista con más Grand Slams, convencido de que para el serbio sería “una frustración más grande” que para él no lograrlo.

“¿Si me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia? Sin ninguna duda. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. Pero no ha sido una obsesión, no me frustra”, afirmó Nadal, ganador de 22 Grand Slams.