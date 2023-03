Prográmese con hora y canal: la Champions definirá los primeros clasificados a cuartos de final

Con el agua al cuello, sin margen de error, con el presente en discusión y el futuro incierto. Así afrontarán el París Saint Germain y el Chelsea el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, que desde este martes, definirá los octavos de final.

La historia del campeón francés con la Champions es un amor aparentemente imposible. La apuesta, cada vez más firme. Saturado de ganar la Ligue 1 y el resto de torneos domésticos, solo la competición continental, huérfana en su historial, genera controversia y pasión entre sus seguidores.

El francés Kingsley Coman, canterano parisino, volvió a ser, igual que sucedió hace tres temporadas, el verdugo del París Saint Germain. Desequilibró aquella final y también la ida de esta edición, jugada en el Parque de los Príncipes.

El Bayern llega a la vuelta, en Múnich, con el marcador a favor por 1-0. El campeón de la Ligue 1 se aferra a los antecedentes y a su estrella Kylian Mbappé que, en el primer encuentro, solo jugó a medias. Se motiva el PSG con el enfrentamiento de cuartos de final del 20-21 cuando ganó en el Allianz Arena por 2-3 y luego perdió en París 0-1. Sin embargo, clasificó por el gol visitante (ya no vale). Además, en el duelo de este miércoles (3:00 p.m.) contará al cien por ciento con Mbappé y también con Messi aunque no con Neymar. “Cuando hemos jugado al ataque les hemos incomodado. Hay que ser optimista. La eliminatoria no ha terminado. Nos vamos a clasificar”, advirtió Mbappé.