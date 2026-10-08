Paisas se refuerza con otro ex-NBA, Charles Wayne García Jr. listo para recibir a Toros en el Iván de Bedout

Además del regreso del técnico argentino Juan Manuel Nardini, Paisas, que marcha invicto en la Liga Profesional, sumó a su nómina otro norteamericano, se trata de Charles Wayne García Jr., un ex-NBA quien ya empezó a aportar puntos, rebotes, tapones y mucha calidad.

Paisas además confirmó que, Luis Fernando Lopera, quien venía dirigiendo el equipo, recibió el ofrecimiento para seguir en el staff, ahora que el equipo vuelve a ser orientado por Nardini, pero el entrenador antioqueño no aceptó el ofrecimiento, aduciendo temas personales.

El quinteto montañero se prepara para, este sábado y domingo, recibe en el Iván de Bedout a Toros del Valle, y para ello, está consolidando un dream team para lo que resta de la temporada y para afrontar, desde el 23 de octubre la Liga Sudamericana en Brasil.

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Charles Wayne García Jr., quien nació en Los Ángeles, tiene 37 años, mide 2.06 metros, juega en la posición de pívot y en 2011 disputó la Liga de Desarrollo de la NBA y jugó el All-Star Game de la NBA Development League.

En 2012 compitió en la Liga de Verano de la NBA con los Phoenix Suns con promedios de 9 puntos, 3,4 rebotes y 22 minutos de juego.

En su trayectoria tiene también el paso por ligas de Puerto Rico, Japón, México, Venezuela, Singapur, Ginebra y ahora Colombia, con Paisas.

Con los antioqueños estuvo en los dos duelos de esta semana ante Caribbean Storm (martes y miércoles), marcando 19 y 14 puntos respectivamente, en las victorias 72-107 y 79-90, respectivamente.

En sus estadísticas, Charles también registra 14 rebotes y tres asistencias, acumulando un promedio de 34.30 minutos en cancha, por partido, en la competencia.

Los duelos de este sábado 10 de octubre a las (6:00 de la tarde) y domingo (4:00 p.m.), prometen ser de alta calidad, ya que ambos equipos llegan a la jornada invictos en el torneo, aunque el rival tan solo ajusta cuatro duelos en la Liga.

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Se espera que este viernes, Paisas confirme el nombre del jugador nacional que llegará en remplazo de Octavio Muñoz, quien ya fue operado de su lesión de rodilla. Hay que recordar que, en la temporada pasada el equipo contó como refuerzo con Romario Roque, uno de los hijos de la casa, ya que el barranquillero, se ha formado en Antioquia, donde está radicado desde hace varios años.

Paisas es lider de su zona con 12 puntos, mientras que Toros lo sigue en la tabla con 8 unidades, Caribbean es tercero con 6 y cierra Sabios con 4.

En la conferencia A, Motilones y Piratas suman 5 puntos, seguidos de Caimanes con 4 y cierra Capitanes de Bogotá con un solo punto.

Entre los equipos que no han ganado ningún juego de la liga local están Caribbean, Sabios y Capitanes.

Los antioqueños, que acumulan dos triunfos en casa y cuatro fuera del Iván de Bedout, apuntan a tener una ronda perfecta para pasar directamente a la semifinal de la Liga Profesional, a la espera de volver a luchar por el título que perdieron en el torneo anterior, a manos de Toros.

Paisas es bicampeón de la liga colombiana, y por ello, fue el elegido por Fiba para representar al país en la Liga Sudamericana, en la que se medirá, en Brasil a los quintetos de Flamengo, Defensor Sporting y Oberá, los días 23, 24 y 25 de octubre.

Hay que recordar también que Paisas tiene en su nómina a los norteamericanos Jamel Artis y Braelen Bridges, junto al dominicano Giovanni Cordero, quienes junto a Charles ahora alternan con el equipo en la Liga Profesional, en la que solo pueden estar tres por partido, pero que, para Liga Sudamericana podrían estar en competencia en cada jornada, pues no hay límite para los extranjeros.