¿Quiénes son los exjugadores de la NBA que llegaron a reforzar a Paisas para la Liga de Campeones de baloncesto?

Este martes son esperados en Medellín los otros cuatro refuerzos extranjeros que tendrá Paisas para la Liga de Campeones, quienes se unirán a los norteamericanos Brandon Weatherspoon y Eric Crawford, que ya están en la ciudad entrenando para el arranque de la Basketball Champions League Americas (BCL), este 27 de enero.
Raúl Pabón, director deportivo del club antioqueño, confirmó que se adelantan los últimos detalles para la contratación de cuatro jugadores foráneos más y un colombiano de experiencia, que reforzarán el grupo dirigido por Daniel Seoane, con miras a la participación en la Liga de Campeones, donde Paisas quiere avanzar en busca de estar entre los cuatro mejores clubes del continente.
Además de contar con otro ex-NBA, joven y de gran talla, Paisas tendrá el regreso de un viejo conocido: un jugador que fue campeón de la primera liga con el equipo, junto con un centroamericano de gran rendimiento con su selección, que además ha sido mundialista.