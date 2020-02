Thiem reta a otra leyenda del tenis

Por AFP-redacción

El austriaco Dominic Thiem, quinto en el ranquin mundial de tenis, jugará su primera final del Abierto de Australia, el domingo ante el vigente campeón Novak Djokovic (2º), tras derrotar ayer en semifinales al alemán Alexander Zverev (7º) con parciales de 3-6, 6-4, 7-6 (7/3) y 7-6 (7/4).

Thiem, de 26 años, ya ha disputado dos finales de Grand Slam, en Roland Garros 2018 y 2019, perdiendo en las dos ocasiones ante Rafael Nadal, al que eliminó en cuartos de la actual edición del certamen australiano.

En un choque muy equilibrado de 3 horas y 42 minutos, Thiem fue capaz de remontar tras perder el primer set. Zverev, brillante en muchos tramos, careció de la consistencia para aguantar un duelo a cinco sets ante un tenista con mayor experiencia en las alturas como el austriaco.

Cuatro años mayor, Thiem se mostró más sólido y su tenis creció con el paso de los minutos. Como le ocurrió ante Nadal, al que ganó tres tie breaks, estuvo acertado para apuntarse los dos juegos decisivos que definieron el duelo.

“Fue un partido duro y cerrado. Era imposible romperle el saque. Estar en la final es increíble, un gran inicio de temporada para mí”, dijo Thiem en la entrevista posterior al partido ante la leyenda estadounidense John McEnroe.

Considerado el heredero en tierra batida de Nadal, el austriaco demuestra con su recorrido en Melbourne que es un todoterreno, el más aventajado de los jugadores que llaman a la puerta del top 3 (Federer, Nadal y Djokovic) que ha dominado el tenis durante tres lustros.

“Jugué cuatro horas contra Rafa (en cuartos), el deportista más intenso del circuito, por lo que no fue fácil recuperarse. Pero una vez la adrenalina volvió, cuando caminaba hacia el estadio lleno, ya estaba bien, aunque tuve algunos problemas en el primer set”, añadió.

Elogia el juego del austriaco

Djokovic, por su parte, y quien viene de vencer a Roger Federer, podría sumar su quinto título en Melbourne Park.

El serbio hizo un balance de lo que ha sido el torneo para él hasta ahora en cuanto a sensaciones tenísticas y destacó su rendimiento en la Copa ATP como preparatorio para el evento actual.

“Me he estado sintiendo y jugando mejor. Solo he perdido un set hasta hora antes de disputar la final. Tener dos días sin partido es bueno porque me da más tiempo para recuperar y acumular toda la energía necesaria para afrontar la final”, apuntó.

El tenista, que cuenta con 16 títulos ‘major’, ya había valorado el partido de Thiem frente a Nadal. “Es uno de los mejores del mundo. Lo vi jugar y definitivamente se merece estar ahí”, concluyó .