En su palmarés aún no reposan un oro olímpico o un título mundial en mayores, aunque no se resigna. En el Mundial que se realizará del 7 al 17 de diciembre próximo en Uzbekistán espera saldar una de esas cuentas pendientes.

Enfocado en sus metas

A sus 26 años de edad, Luis Javier, natural de Yumbo, Valle, indica que los dolores que ha tenido que soportar lo fortalecen para seguir en busca de sus sueños.

“Es bonito que te vean como un referente, sobre todo los niños. Los resultados que vengo logrando son el reflejo de tanta disciplina, de entrenar duro, de saber que sí se pueden conseguir los objetivos más allá de los sacrificios que se deben hacer”, aseguró Mosquera, uno de los tres pesistas que tuvieron el honor de representar al país en Tokio, luego del amague de sanción a las pesas de Colombia por el positivo de dopaje de tres de sus deportistas.

“Fue un orgullo estar en los Olímpicos ante tanto pesista bueno que hay en el país. Ojalá Dios me dé la oportunidad de lograr en París el oro, por eso me esfuerzo para mejorar cada día, pues no me gusta rendirme, me encantan los retos”, indica Luis Javier.

“Además, más allá de perder a mi padre, entendí que la vida tenía que seguir, y más porque tengo personas que dependen de mis, como mis hijos Jhosser -8 años- e Isaac -3- y esposa Michelle Bejarano. Sino no lucho, nadie lo va a hacer por nosotros. En sí son como mi motor, quienes no me hacen perder el norte”, agrega.

El deportista no sabe si puede cumplir en el venidero Mundial una de sus metas: romper el récord mundial en la modalidad arranque (155 kilos) de los 67 kilogramos. Su marca personal está en 153 kg.

“Sino lo logro, lo importante es pelear por la de oro, que es otro de mis anhelos. Y el próximo año, tal vez cuando cambie de categoría -71 kg- sí me esforzaré más para hacer historia con un récord”.

No baja la guardia, más allá de que las pesas corren riesgo, por el escándalo mundial de dopaje, de ser retiradas del programa olímpico.

“Uno no le puede parar bolas a eso porque si no termina afectando la mente. Me pagan por entrenar, las pesas son mi trabajo. Obvio que duele la trampa en el deporte, pero es decisión de cada persona elegir el camino fácil en lo que practican”, agregó Luis Javier, ejemplo de tenacidad en el deporte