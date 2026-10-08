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Video | Un aficionado arruinó un jonrón y terminó arrestado y expulsado de por vida de los estadios de béisbol

  • Esta fue la insólita imagen en la que se ve la intervención del aficionado, lo que evitó el jonrón de los Yankees. FOTO getty
    Esta fue la insólita imagen en la que se ve la intervención del aficionado, lo que evitó el jonrón de los Yankees. FOTO getty
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 5 horas
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Un aficionado de los Yankees protagonizó una de las escenas más insólitas de la postemporada de las Grandes Ligas. En el sexto inning del Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana, extendió su mano sobre la barda del jardín izquierdo y evitó que Anthony Volpe convirtiera un jonrón para los locales. En un primer momento, el árbitro señaló jonrón y el Yankee Stadium explotó. Sin embargo, el Centro de Replay de MLB revisó la jugada y determinó que hubo interferencia del espectador. Según la revisión, la pelota no habría salido del terreno de juego sin el contacto del aficionado, por lo que el jonrón fue anulado.

Volpe quedó en segunda base con un doble y George Lombard Jr. anotó, dejando el marcador 4-3 a favor de Tampa Bay. Los Yankees no pudieron completar la remontada y los Rays terminaron imponiéndose 4-3 para cerrar la serie con una barrida de 3-0 y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. La decisión encontró respaldo incluso en Aaron Boone. El mánager de los Yankees reconoció que la repetición mostraba que algo había ocurrido y consideró que los árbitros “hicieron lo correcto”. El aficionado, por su parte, fue escoltado fuera del estadio.

La Regla 6.01(e) de MLB contempla este tipo de interferencia cuando un espectador toca una pelota que todavía está sobre el terreno de juego y determina que la pelota no habría salido del parque sin esa intervención. Precisamente eso fue lo que estableció el replay.

El episodio recordó además otro polémico antecedente protagonizado por aficionados de los Yankees en la postemporada de 2024, cuando dos seguidores intentaron arrebatarle una pelota a Mookie Betts durante la Serie Mundial. Aunque fueron situaciones legalmente diferentes, ambas terminaron afectando una jugada de los Yankees.

Para Tampa Bay, el incidente terminó siendo apenas una anécdota dentro de una noche histórica. Los Rays, que finalizaron la temporada regular con marca de 98-64, barrieron a Nueva York y regresaron a la ALCS por primera vez desde 2020. El episodio terminó siendo especialmente doloroso para los Yankees porque ocurrió en un momento clave del partido. Después del batazo de Volpe, la afición llegó a celebrar lo que parecía ser el empate 4-4, pero la revisión transformó la euforia en frustración. La expulsión del aficionado cerró una noche marcada por la polémica, mientras Tampa Bay aprovechó la ventaja para completar una barrida que dejó a Nueva York fuera de la postemporada.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió con el batazo de Anthony Volpe?
Un aficionado de los Yankees extendió la mano sobre la barda y tocó la pelota. El replay determinó que hubo interferencia y anuló el jonrón, dejando a Volpe en segunda con un doble.
¿Qué decisión tomó MLB tras revisar la jugada?
El Centro de Replay estableció que la pelota no habría salido del parque sin la intervención del espectador, por lo que revirtió la decisión inicial de jonrón.
¿Qué pasó finalmente con los Yankees?
Tampa Bay ganó 4-3, completó la barrida 3-0 sobre Nueva York y avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

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