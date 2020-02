“Soy nivel y exigencia en la Selección”: Tello

Por Jessica Quintero S.

Siempre que puede, Juan Diego Tello Palacios viene al país y, aunque disfruta de su vida en Europa, la cual ha podido cimentar gracias al básquet, pasar tiempo con su familia y con quienes lo han visto crecer en este deporte, le demuestran que no hay mejor sensación que la de volver a sus orígenes.

Publicidad

Eso es lo que experimentó, por estos días en Medellín, antes de concentrarse con la Selección nacional que, desde hoy, iniciará su camino rumbo a la AmeriCup 2021 con la disputa de la primera ventana (fase) clasificatoria ante Chile, 7.00 p.m (hora colombiana).

El experimentado jugador de 34 años de edad y quien se erige como capitán del quinteto nacional habló con EL COLOMBIANO sobre este nuevo reto, su temporada en la Liga de España y la situación que atraviesa el baloncesto nacional.

¿En qué momento personal y deportivo le llega esta nueva convocatoria con Selección Colombia?

“Venir a esta ventana es muy importante y más en lo emocional. Estar siete meses fuera del país, volver y pasar tres días en casa y luego integrarme a la convocatoria es muy valioso porque me ayuda a reanudar el ‘chip’ en medio de una temporada llena de altibajos, más bajos que altos, si soy sincero. Aunque estoy en buena forma porque sigo en competencia con mi equipo –Movistar Estudiantes– que pese a estar en la parte baja de la tabla peleamos la permanencia en la Liga de España. Hace tres meses llegó un nuevo entrenador y ha sido positivo. Espero que en la segunda ronda puedan mejorar los resultados”.

Publicidad

¿El que llegue con la motivación baja por la situación de su club influye en el liderazgo que ejerce en la Selección?

“No, para nada. Estar en elenco nacional es diferente, todos vamos con la intención de hacer nuestra mejor presentación en estas rondas, además, el tener tiempo con la familia y los amigos de siempre recarga y reconforta”.

Teniendo en cuenta el presente de los jugadores y la preparación previa, ¿cuál es el objetivo real de Colombia en esta ventana?

“A esta competencia todas las selecciones llegamos en el mismo nivel, con pocos días de entrenamiento y menos las que tienen jugadores en el extranjero, pero nosotros nos vemos participando en la AmeriCup, es el objetivo. Y en lo individual, mi responsabilidad es subirle nivel y exigencia al equipo para que podamos representar bien al país”.

Publicidad

El primer reto para

lograr ese objetivo es Chile...

“Sí, va a ser el primer equipo que va a evaluar nuestro trabajo. Tenemos una ventaja frente a ellos y es el biotipo, somos más altos y tendremos que sacarle provecho a esa leve diferencia pero ninguno de estos partidos son fáciles, son muy pocos días para perfeccionar una idea de juego”.

¿En qué han hecho énfasis en estos días de preparación?

“Hemos trabajado la defensiva. En esa zona se tiene que hacer hincapié, sí o sí, para tener posibilidades de ganar. La presencia de jugadores con fogueo internacional también es positivo pero no garantiza nada porque nos complementamos con los que juegan en el país. Infortunadamente hay compañeros que desde el año pasado no tienen actividad y la preparación mental también es fundamental”.

Publicidad

¿Cuál es su rol en el sistema del técnico Guillermo Moreno y en el camerino?

“Me siento con la responsabilidad de subirle nivel y exigencia al equipo, aportar mi experiencia, leer bien los partidos y ser guía. A la Federación también le exigimos buenas condiciones, seriedad, organización, porque los jugadores que vienen atrás no van a querer representar al país si no se les trata como profesionales. Hay que construir para los que vienen, para que vean la Selección no solo como algo representativo sino como una oportunidad de mostrarse para ir al exterior. Y eso solo se logra cuando, estando en esa vitrina, obtienen resultados positivos”.

En la pasada AmeriCup, en Medellín (2017), hubo cierta improvisación logística previo al debut, usted no tenía uniforme, ¿ha cambiado la Federación en ese aspecto?

“Siempre hay inconvenientes, lo del uniforme pasó y también pasa que no viajamos con “fisio” y eso le toca cubrirlo al entrenador, que debería estar enfocado en el estudio de los partidos, no pendiente de temas logísticos. Ahí le doy el mérito a Guillermo y Tomás Díaz (asistente) que son multifuncionales, pero para nadie es un secreto que hay muchas cosas por mejorar, hay carencias, algunas ni siquiera son por lo económico, sino por falta de gestión. Yo vine exigiéndole parámetros de profesionalismo y no solo para mi, para todos porque nos lo merecemos, y pues hasta ahora algunas se han cumplido. No lo digo como ‘tiradera’ porque los directivos saben muy bien lo que pienso y de mi profesionalismo”.

¿Qué tan pertinente es

la preparación en Tunja y

su elección como sede de

los juegos de local?

“No tengo una idea del por qué nos estamos concentrando allá sabiendo que hay otras ciudades con mejores instalaciones para albergar un evento internacional. No tiene que ver con la altura. El hospedaje también deja mucho que desear para un equipo profesional, así que mejor dejo el tema ahí”.