Por redacción deportes y atp

Nick Kyrgios sobrevivió a uno de esos partidos que mantienen a cualquier aficionado al borde de sus butacas, una película de suspenso de cinco sets, para vencer, luego de 4 horas y 26 minutos, a Karen Khachanov por 6-2, 7-6 (5), 6-7 (6), 6-7 (7), 7-6 (10-8) y reservar un boleto en octavos de final del Abierto de Australia ante el número uno del del mundo, el español Rafael Nadal.

El australiano de 24 años avanzó a la cuarta ronda en Melbourne por tercera vez, logrando 97 tiros ganadores camino a la victoria. Si bien Kyrgios no pudo convertir puntos de partido en el tie-break del tercer y cuarto set, mantuvo la compostura para avanzar después de un largo e intenso compromiso.

Para alquilar balcón

Kyrgios intentará alcanzar ahora los cuartos contra Nadal, hoy, con un historial reñido de cuatro triunfos para el español y tres para el australiano. El actual número 26 del mundo posee dos victorias en tres partidos en canchas duras contra el español, incluida una victoria en el ATP de Acapulco el año pasado, que finalmente lo coronaría.

Tras el espectáculo que le brindó a su afición, Kyrgios se refirió a su próximo encuentro, fiel a su estilo.

“Rafa es un jugador increíble, aunque solo estoy pensando en mis piernas y en comer algo. Él es un campeón y espero dar todo lo que esté a mi alcance. Lo que más me preocupa ahora es recuperarme bien”, comentó Kyrgios, exhausto, pero sin perder su particular toque en los encuentros con la prensa.

Kyrgios se refirió al impredecible estilo de juego del español. “Todo el mundo sabe cómo juega pero luego no puedes hacer nada al respecto porque ejecuta sus golpes al más alto nivel”, indicó el australiano.

Nadal también elogió a su próximo rival no sin cierto toque de picardía.

“Cuando está dispuesto a jugar su mejor tenis y juega con pasión, forma parte de los tenistas que añaden un plus a nuestro circuito. Pero cuando hace de las suyas, por supuesto que eso no me gusta”, dijo el ganador de 19 títulos de Grand Slam en alusión a los escándalos que le gusta protagonizar el australiano y que conforman un extenso historial como insultos a los rivales, ataques de ira en plena cancha y desaires a la prensa y aficionados.

Justo por ese comportamiento, Kyrgios y Nadal han tenido confrontaciones que van más allá de lo tenístico. Eso sí, en la cancha es una de las rivalidades más atractivas para ver en el tenis actual. Siempre dejan partidos de antología.

El último antecedente

La última vez que se vieron las caras fue precisamente en el ‘major’ británico el año pasado, cuando Nadal pudo tomarse la revancha tras imponerse por un apretado 6-3, 3-6, 7-6(5) y 7-6(3).

El australiano, sin embargo, cuenta con un balance a su favor en los partidos que disputaron sobre superficie dura, pues Kyrgios se llevó la victoria tanto en Cincinnati (2017) como en Acapulco (2019); mientras que Nadal se impuso en la final de Pekín en 2017 n