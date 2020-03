Tokio 2021, clamor de los atletas

La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de tomarse cuatro semanas para estudiar el futuro de los Juegos de Tokio 2020 cayó bien en los deportistas colombianos, entre quienes reinaba la incertidumbre de saber qué pasaría con las justas en medio de la pandemia por el covid-19.

Con las actividades al aire libre suspendidas, en el caso de Medellín, por la mala calidad del aire, el aislamiento obligatorio en todo el país anunciado por el Gobierno como medida de contención del coronavirus y todos los eventos clasificatorios en pausa, los atletas de alto rendimiento no tuvieron otra opción que quedarse en sus casas y ser recursivos con su preparación. Aunque no han parado, el entrenamiento en sus hogares no es el más óptimo. Por eso, la idea de aplazar las justas es la más conveniente.

Publicidad

Así lo considera la marchista Sandra Lorena Arenas, primera colombiana clasificada a Tokio-2020, quien espera que los suspendan hasta el próximo año o cuando pase la ola de contagios del covid-19.

“No estamos en condiciones para competir, el virus se está propagando de forma acelerada; es algo muy serio y creo que debe primar la salud y protección de todos”, dice la atleta.

Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, quien espera quedarse con uno de los cinco cupos que tiene Colombia en ciclismo de ruta para las Olimpiadas, piensa que mantener las justas en su fecha inicial (24 de julio al 9 de agosto) o a finales de 2020 es muy riesgoso por la emergencia de salud pública y el nivel de los deportistas.

“No sé cómo se definen estas cosas, obviamente detrás hay mucha política, intereses, cosas que nosotros incluso no entendemos, pero hablando desde el desconocimiento yo los aplazaría hasta el próximo año porque en este momento ningún atleta está entrenando al 100%. Estamos en casa, ejercitándonos como podemos, pero no de la forma como debemos prepararnos para unos Olímpicos. Serían tristes, sin espectáculo y de muy bajo nivel”, expresó el ciclista.

Publicidad

Graves consecuencias

Ana María Rendón, quien obtuvo el cupo numérico del tiro con arco para el país en los Juegos Panamericanos de Lima, coincide con ambos deportistas en aplazar los Juegos para 2021, pero va más allá al decir que no solo se deben posponer por el tema deportivo, sino por las crisis que se le avecinan a los países tras la pandemia.

“El mejor escenario sería hacerlos en un año, así como lo decidieron los organizadores de la Eurocopa y la Copa América, porque no solo es pensar en recuperar nuestro rendimiento, sino también que los países van a estar devastados económicamente y hay que esperar a que se recuperen”, explica la arquera de la modalidad recurvo.

Mientras pasan las cuatro semanas que se tomará el COI para dar a conocer la decisión final, comités nacionales de países como Australia, Canadá, Noruega y Portugal han anunciado que de no aplazar las justas, no enviarían deportistas a Japón, posturas que generan más presión para que los Olímpicos de Tokio de realicen en 2021.