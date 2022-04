“Fue una experiencia increíble, y más escuchar a Morgan, quien decía que pese al machismo que existe en el mundo, no puede haber vergüenza perder contra una mujer, y que le encanta saber que en nuestro deporte no hay ninguna diferencia más allá del género”.

Sin bajar la guardia

Después de esa cita, López lideró recientemente la Selección Colombia en el clasificatorio a Juegos Centroamericanos celebrado en Bayamón, Puerto Rico, en el que el combinado nacional logró boletos (12) en todas las pruebas en disputa.

López ganó oro en equipos y equipos mixtos, mientras que en la final individual fue sorprendida por la mexicana Dafne Quintero, quien terminó en el primer lugar.

“Me da alegría saber que el nivel en el arco compuesto sigue creciendo en la región. El triunfo de México nos ayuda a nosotros a no bajar la guardia, entrenar más fuerte. Es chévere ver mujeres latinas haciendo puntajes altos como se vieron en el clasificatorio”, indicó López, al señalar que no siente peso más allá de saber que llega a un certamen como favorita número uno a la victoria.

“Presión no hay, porque siempre intento disfrutar, independiente del evento. Cada uno lo tomo con responsabilidad. Si pierdo, el aprendizaje es mayor y si gano sé que debo seguir trabajando más fuerte para mantener el nivel”.

Sara confiesa que cuando empezó a escalar en el ranquin mundial sentía preocupación, lo cual la afectó mental y emocionalmente. Pero indica que al dejar de pensar en un número, en este caso el primer lugar del escalafón, su enfoque empezó a fluir. De la presión pasó al deleite y, con él, su permanencia en los lugares de honor.

“El secreto es disfrutar lo que se hace, el día que esto se vuelva un sufrimiento mejor me retiro y pare de contar”.

No oculta que es difícil mantenerse en el lugar que está, pero indica, evidenciando humildad, que su rival es ella misma. “Mi mentalidad es que yo soy una arquera más y también voy por esa medalla en juego, no me dejó afectar por lo que he ganado o perdido”, aseguró la colombiana, quien dentro y fuera del campo le gusta compartir sus conocimientos.

“Cuando comencé en el tiro admiraba a muchos arqueros, pero eran celosos con su información. Ahora ves algo diferente, no solo conmigo sino con los demás colegas. Todos comparten sus tips porque la idea es que el deporte crezca”, añadió López, quien sigue enfocada en nuevas hazañas