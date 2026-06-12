Cuídese antes de correr: lo que debe saber antes de Allianz 15K Medellín 2026

El running sigue creciendo en Colombia y, con él, la necesidad de correr de forma segura. Según cifras del DANE, alrededor de 3,4 millones de colombianos practican esta disciplina, y el calendario deportivo de 2026 incluye más de 100 competencias en todo el país. Entre ellas se destaca la segunda edición de la Carrera Allianz 15K Medellín, que se realizará el domingo 12 de julio.
De cara a esta cita deportiva, especialistas en cardiología hicieron un llamado a los corredores, especialmente a los aficionados, para que se preparen de manera adecuada y presten atención a su estado de salud antes de salir a competir.