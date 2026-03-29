Así ha sido en imparable ascenso de Natalia Linares: de la natación a los podios del atletismo mundial

Cuando Natalia Linares está en una pista de competencia, la atleta que nació hace 23 años en Valledupar no solo hace recordar a la exreina del atletismo mundial Caterine Ibargüen, animando al público con sus palmas antes de iniciar su carrera rumbo al salto en la arena. También, porque en cada brinco pone a soñar con marcas y nuevas medallas.
La deportista, que hasta los 11 años practicó natación y que se vio obligada a dejar la piscina por una afección en la piel, es ahora considerada una de las revelaciones del salto largo en el ámbito internacional, donde, gracias a sus gratos resultados, ya es mirada con respeto.