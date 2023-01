Por Jheyner A. Durango Hurtado

Nairo Quintana, el mejor ciclista en la historia de Colombia, el más ganador de Latinoamérica en la última década con títulos en Giro de Italia, Vuelta a España y en otras 19 prestigiosas pruebas, afronta, quizás, su carrera más complicada como corredor. Quiere seguir corriendo, pues el ciclismo le hace falta como respirar, pero está varado en el camino al no encontrar cupo en ninguna escuadra. No compite desde hace cuatro meses, cuando representó al país en el Mundial de ruta en Australia. Pero, ¿por qué no puede correr si no está sancionado? Debido a su gran palmarés muchos equipos se morirían por tenerlo, pero prefieren, según medios europeos, no abrirle las puertas antes que tener malos entendidos con la Unión Ciclista Internacional (UCI) y Amaury Sport Organisation (ASO, organiza el Tour), entidades contra las que Nairo luchó hasta el cansancio para demostrar su inocencia, situación que al final no se dio en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Publicidad Su “positivo” por tramadol en la última ronda francesa, y tras el cual fue descalificado del sexto lugar que logró, se convirtió en la piedra en el zapato para el boyacense, quien agota todos los recursos para poder competir, pues como afirmó esta semana en rueda de prensa, un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad. Mucha gente no entiende por qué Nairo no cuenta todavía con espacio en el World Tour si la sustancia que le fue hallada en su organismo no figura aún en el listado de productos prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje. Si bien el reglamento médico de la UCI lo prohíbe desde 2019, este, por ahora, no implica tiempo de sanción. No obstante, como aseguró el expedalista Álex Cano, puede que la UCI haya quedado con resentimiento por la manera en la que Quintana dio los argumentos de su defensa, entre ellos la manera por cómo le tomaron las muestras de sangre. Publicidad

¿Veto contra Quintana? En días recientes llamó la atención la declaración que entregó a la revista Mundo Ciclístico el director deportivo del Team Corratec, Serge Parsani, respecto a Nairo, elenco que cobró fuerza para contratar el escarabajo. “Es muy difícil –ficharlo– porque a nivel de sponsor no tenemos ninguna posibilidad y porque al final de diciembre nos hemos inscrito al MPCC (Movimiento por un ciclismo creíble), que es una estructura que lucha contra estos problemas de medicamentos como el tramadol. También la ASO nos ha pedido inscribirnos a esta asociación y hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo”, aseguró Parsani, al agregar que se necesita que la misma UCI “le dé una mano a Nairo, permitiéndole llegar a una escuadra World Tour”. Publicidad Frente a esta posible postura de dichas entidades, se rumoró de un veto para contratar al pedalista, de quien se dijo podía llegar también a otros elencos como Israel, UAE, Astana, Bahrain, AG2R, Cofidis y Movistar, que desmintieron después la supuesta vinculación pese a los cupos que tenían disponibles. Esta semana, el médico y profesor de la Universidad de Extremadura, el español Marcos Maynar, quien es investigado en una presunta trama de distribución de medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas, en la que se involucra al ciclista colombiano Miguel Ángel López, salió en defensa de este corredor y también habló sobre la triste realidad que afronta Nairo. “Por una estupidez” de usar un analgésico “que simplemente tiene aprobada la UCI ahora al pobre le han dejado sin trabajo. Es un corredor que ha ganado muchas cosas y ahora se ve fuera por una de las muchas normas de esas asociaciones que viven de los deportistas y lo único que hacen es hacerles daño a ellos”, dijo Maynar en charla con la agencia de noticias EFE. Publicidad “Batallador y honesto” El propio deportista, en procura de continuar pedaleando, se tomará la modestia de viajar a Europa para socializar con los directivos de los conjuntos que se han interesado en él y explicarles que no ha hecho nada incorrecto, más allá de que se haya dañado su imagen por un analgésico que no es considerado dopaje. “Mi estado de forma física es muy bueno, me he estado preparando. El año pasado en casi todas las carreras estuve entre los diez primeros a pesar de todas las circunstancias que han pasado. Voy a viajar a Europa, donde seré puente directo, al lado de mi mánager, con los diferentes equipos para hablar y solucionar este bache que estamos pasando y, seguramente, como espero, seguir triunfando en las grandes carreras del mundo”, comentó el escarabajo, quien a la vez, aunque no es seguro, podría intentar mediar su difícil situación con los presidentes de la UCI y el MPCC. “Soy un ciclista que está acostumbrado a la lluvia, al frío, calor, a las caídas y raspones, pero también a levantarme y seguir pedaleando. La lucha y el sacrificio son los caminos que conozco para desenvolverme en la vida. Soy un corredor honesto, siempre lo he sido, en mis más de 260 controles en los últimos diez años de carrera no he tenido problemas”.