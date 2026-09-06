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Nairo liderará a Colombia en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Nairo Quintana afrontará en Montreal su última carrera profesional, acompañado por una Selección Colombia con experiencia y que llegará con un gran nivel competitivo.

  • Nairo Quintana pondrá punto final a una carrera de más de 16 años como profesional en la prueba de ruta del Mundial de Montreal. FOTO GETTY
    Nairo Quintana pondrá punto final a una carrera de más de 16 años como profesional en la prueba de ruta del Mundial de Montreal. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 24 minutos
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En su última temporada como ciclista profesional, Nairo Quintana tendrá la oportunidad de tener una despedida con altura, al comandar la nómina de Colombia en el Mundial de ruta que se celebrará entre este 20 y 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la lista de corredores en las categorías élite, sub-23 y juvenil, en damas y varones, que actuarán en el certamen, último en el que Nairo podrá codearse con los mejores exponentes de un deporte en el que dejó huella durante más de 16 años.

El boyacense, de 36 de edad y quien no fue tenido en cuenta por el Movistar para competir en la actual Vuelta a España, es el corredor más ganador en la historia de Colombia, con 53 victorias profesionales. A esa trayectoria se suman sus títulos en el Giro de Italia-2014 y la Vuelta a España-2016, además de sus tres podios en el Tour de Francia.

Colombia acudirá al certamen con una delegación de 24 corredores, distribuida en seis categorías, combinando la experiencia de sus principales referentes internacionales con una importante representación de las nuevas generaciones del ciclismo nacional.

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En la categoría élite masculina, la Selección Colombia, además de Nairo, contará con Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, Giro de Italia y actual bicampeón nacional, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Walter Alejandro Vargas.

La convocatoria reúne a corredores con amplia experiencia en grandes vueltas y competencias de un día. También sobresale la presencia de Vargas, múltiple campeón panamericano de contrarreloj.

Para Nairo, el Mundial de Montreal tendrá un significado especial, pues la prueba de ruta del domingo 27 de septiembre marcará su última competencia como ciclista profesional.

Los otros corredores de Colombia

La representación colombiana también contará con cinco corredores en la categoría sub-23 masculina: Juan Diego Quintero, quien hace parte del equipo de formación del Netcompany-Ineos, Miguel Ángel Marín, del EF Education, Jaider Muñoz, William Coloradoy Robert Andrés Plazas.

En la categoría juvenil masculina, los seleccionados fueron Juan Esteban Sánchez, José Manuel Posada Franco y Alejandro Pamplona.

Por su parte, la élite femenina estará representada por Diana Carolina Peñuela Martínez, Paula Andrea Patiño Bedoya y Laura Daniela Rojas, reciente campeona de la Clásica de Marinilla.

En sub-23 femenina, Colombia contará con Juliana Londoño, Angie Londoño y Natalia Garzón, mientras que la categoría juvenil femenina tendrá a Salomé Vargas, Zara Sofía Lamprea y Estefanía Castillo.

El elenco tricolor, como lo confirmó la Fedeciclismo, estará bajo la orientación del antioqueño William David Vargas. En la parte mecánica brindarán apoyo Óscar Guiral y Zimael Mejía, mientras que Daniel Rincón y Danilo Suárez estarán al frente de la fisioterapia.

Montreal volverá a recibir un Campeonato Mundial de Ruta más de cinco décadas después de la edición de 1974.

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La edición de 2026 contempla 13 competencias entre contrarrelojes individuales, pruebas de ruta y el relevo mixto, con participación de las categorías élite, sub-23 y juvenil.

El programa oficial se abre el 19 de septiembre, jornada destinada a entrenamientos y reuniones técnicas, antes de las diferentes pruebas que definirán a los nuevos campeones mundiales.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo será el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 en Montreal?
El Campeonato Mundial de Ruta 2026 se disputará en Canadá entre el 20 y el 27 de septiembre, con actividades oficiales desde el 19 de septiembre.
¿Cuál será la última carrera profesional de Nairo Quintana?
La prueba de ruta del Mundial de Montreal, programada para el domingo 27 de septiembre, será la última competencia profesional de Nairo Quintana.
¿Quiénes acompañarán a Nairo Quintana en la Selección Colombia para el Mundial?
En la élite masculina estarán, junto a Nairo, Egan Bernal, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Walter Vargas.

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