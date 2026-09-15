Nairobi, capital de Kenia, recibirá el primer Mundial de Atletismo en África para 2029

Nairobi será la sede del Campeonato Mundial de Atletismo al aire libre de 2029 y se convertirá en la primera ciudad de África que albergue este evento, anunció el martes World Athletics.

La capital de Kenia se impuso en las votaciones a Londres, Roma y Múnich, que será el escenario del Mundial de 2031, anunció el organismo rector del atletismo tras una reunión de su consejo en Budapest, sede del recientemente concluido Ultimate Championship.

“Tuvimos la fortuna de contar con cuatro candidaturas sobresalientes para 2029 y 2031, y no fue una decisión fácil para el Consejo”, declaró el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, en conferencia de prensa.

“La decisión que ha tomado hoy este consejo significa que podremos celebrar nuestros Campeonatos Mundiales de Atletismo en Asia, África y Europa en sus próximas tres ediciones”, destacó en referencia a que el Mundial del próximo año se disputará en Pekín.

“Llevar nuestros campeonatos a África por primera vez será histórico. Nairobi ha presentado una candidatura convincente y emotiva”, subrayó Coe.

El máximo dirigente del atletismo insistió en que “era importante que el campeonato del mundo llegara a África cuando tuviéramos al anfitrión adecuado, la candidatura adecuada y las circunstancias adecuadas”.

“Nairobi ha demostrado de forma contundente que este es su momento para impulsar el desarrollo de nuestro deporte en Kenia y en todo el continente africano, dejando un legado contundente que inspire a todo un continente”.