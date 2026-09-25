La NBA está de luto: murió Bob Pettit a los 93 años, su primer y legendario MVP

Bob Pettit, el primer basquetbolista galardonado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, falleció a los 93 años, informó el jueves 24 de septiembre la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), su alma máter. Seleccionado once veces para el Juego de las Estrellas y retirado como el máximo anotador histórico de la NBA en su época, Pettit llevó a los Hawks de San Luis a ganar el campeonato de la NBA frente a los Boston Celtics en 1958. Entérese: Jersey de Michael Jordan subastado en un precio inédito; conozca los artíc

En el decisivo sexto partido, anotó 50 puntos en la victoria 110-109 de los Hawks, una franquicia actualmente radicada en Atlanta que no ha vuelto a conquistar el título de la NBA. Pettit fue nombrado MVP en 1956 y nuevamente en 1959, e ingresó en el Salón de la Fama del Baloncesto en 1971 bajo el rótulo de ser un “verdadero gigante del deporte”. Puede leer: Russell Westbrook, leyenda de la NBA, deja en duda su futuro tras 18 años de carrera

En un comunicado, la NBA elogió al alero de 2,06 m “por elevar el listón de la excelencia al ser el primer MVP de la liga, el primer jugador en alcanzar los 20.000 puntos y el primero en ganar cuatro veces el MVP del Partido de las Estrellas”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La LSU anunció que su antiguo alumno falleció el miércoles, sin dar detalles de la causa de la muerte. En un comunicado, la institución destacó que Pettit ”estableció estándares difíciles de igualar en el baloncesto profesional” y elogió “su finura y su fuerza, que lo hacían extremadamente difícil de detener”.

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