Con 316 competidores, Medellín recibe a las promesas del tiro con arco continental

En el tiro con arco, Medellín ya goza de reconocimiento internacional no solo por la calidad de los deportistas que se forman y entrenan en la ciudad, sino también por su capacidad para organizar eventos de talla mundial. Prueba de ello es que la capital antioqueña será sede del Campeonato Mundial de la especialidad en 2027, certamen clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por lo pronto, en la Unidad Deportiva de Belén, considerada el templo de este deporte en Antioquia, se reúnen esta semana 316 deportistas de 16 países durante el Campeonato Panamericano juvenil y máster. En este no solo compiten hombres y mujeres que aún mantienen intacta su puntería pese al paso de los años, sino también las nuevas promesas que aspiran a convertirse en figuras mundiales.

La importancia que ha adquirido la ciudad dentro del calendario de la World Archery es el resultado de más de una década de trabajo organizativo, según explicó María Emma Gaviria, presidenta de la Federación Colombiana de Tiro con Arco y miembro del comité ejecutivo de la Federación Internacional.

“Los eventos que hemos hecho desde 2013, como las siete Copas del Mundo, además de Suramericanos y Panamericanos, le han demostrado a la Federación Internacional que somos capaces de organizar competencias de gran formato. Tenemos la capacidad de conformar comités organizadores sólidos y todos los eventos han sido exitosos”, señaló Gaviria.

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La dirigente destacó que, más allá de la infraestructura deportiva, Medellín ha sabido conquistar a delegaciones y dirigentes por el ambiente que ofrece la ciudad. “Siempre hablan de la amabilidad de la gente, de cómo los atienden en hoteles, restaurantes y en la calle... el clima. Eso hace que cada vez que levanto la mano en una asamblea para pedir un evento, me digan que sí”, agregó.

Ese respaldo quedó reflejado a finales de 2024, cuando Medellín obtuvo la sede del Campeonato Mundial de 2027 tras imponerse en la votación a potencias organizativas como Inglaterra, China, Polonia y Dinamarca. “Eran once votos y logramos ganar la sede. Ahí influyó mucho todo el trabajo previo que hicimos con eventos de gran formato, en los que demostramos que éramos capaces de realizar un campeonato mundial”, recordó Gaviria.

Para la dirigente, el actual Panamericano juvenil y máster también tiene un valor especial por el nivel de los participantes y por la proyección deportiva que representa. “Acá estamos viendo la renovación del tiro con arco, por eso el nivel está alto. Este campeonato reúne el futuro del tiro con arco en el continente”, afirmó la también presidenta de la Confederación Panamericana de la especialidad.