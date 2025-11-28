Jornada dorada para Colombia en esquí y clavados de Juegos Bolivarianos, los cafeteros se afianzan en el primer lugar

La jornada de este sábado en Juegos Bolivarianos de Ayacucho tienen en la programación los clavados y los antioqueños Daniela Zapata y Simón Ríos estarán en acción en las pruebas de trampolín 3 metros femenino y trampolín un metro masculino, el equipo nacional lo complementan Gabriela Rusinque y Miguel Tovar de Bogotá y Valle, respectivamente.

De igual manera, el país contará con Éider Arévalo, que disputará la maratón masculina.

En la programación también aparecen disciplinas como la esgrima, esquí náutico, gimnasia artística, taekwondo y surf, entre otros.