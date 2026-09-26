Las estrellas de Colombia que brillaro en los Juegos Suramericanos-2026

Colombia volvió a ser protagonista de primer nivel en los Juegos Suramericanos, esta vez en Santa Fe, Argentina. El país terminó tercero del medallero, detrás de Brasil y el anfitrión, y confirmó su presencia entre las potencias deportivas de la región. Más allá de la posición final y de las 69 medallas de oro conquistadas, la actuación dejó nombres que ratificaron el momento que atraviesan y otros que aprovecharon el escenario para presentarse como nuevas cartas del alto rendimiento nacional. Ronal Longa, Stefany Cuadrado, Lina Marcela Hernández, Ángel Barajas, Daniela Zapata y Kollin Castro estuvieron entre los colombianos que más brillo aportaron. A ellos se sumó Thomás Mejía, de apenas 18 años, quien protagonizó una de las sorpresas de la delegación.

Longa, el más el veloz

El chocoano Ronal Longa fue una de las grandes figuras colombianas en Santa Fe. A sus 22 años, confirmó el nivel que lo llevó a registrar en el Panamericano de Medellín a mitad de año 9,85 segundos en los 100 metros, récord suramericano. En Argentina ganó los 100 metros con 10,10 segundos, por delante de los venezolanos Bryant Álamo y Alexis Nieves. Dos días después también conquistó los 200 metros, con 20,43 segundos, superando al ecuatoriano Katriel Angulo y al guyanés Shamar Horatio. Lea: Atletismo y tiro con arco impulsan a Colombia en la lucha por el segundo lugar de Suramericanos El doblete fue inédito para el atletismo colombiano en unos Juegos Suramericanos. Además, el pasado jueves Longa cerró el relevo 4x100 que ganó el oro junto a Carlos Flórez, John Paredes y Carlos Palacios, con tiempo de 39,09 segundos. Longa llegó a Argentina después de competir en el Ultimate Championship de Budapest. Su actuación ratificó que atraviesa una temporada de alto nivel y le permitió asegurar anticipadamente su clasificación a los Panamericanos de Lima 2027. “La idea es seguir trabajando, mejorar detalles que me permitan mantenerme por debajo de los 10 segundos, y para seguir luchando para ser uno de los mejores velocistas del mundo”, dijo Longa, quinto en este momento en el ranking mundial del año.

Stefany dominó en pista

Stefany Cuadrado, la gran figura de la pista continental. FOTO: PANAM SPORTS

Otra deportista que ratificó su gran presente fue la antioqueña Stefany Cuadrado. La ciclista de 20 años sumó tres oros en la pista de Rafaela: velocidad por equipos, velocidad individual y keirin. En la prueba individual venció a la chilena Daniela Colilef y, además, estableció récord suramericano en los 200 metros lanzados, con 10,658 segundos durante la clasificación. La nacida en Caucasia, que ya acumula seis medallas mundiales entre categorías júnior y mayores, volvió a demostrar el nivel de la nueva generación del ciclismo colombiano. Su siguiente reto, el Mundial de pista, categoría mayores, del 14 al 18 de octubre, en Shanghái, China. Su colega Lina Marcela Hernández también tuvo una actuación sobresaliente. La antioqueña consiguió cuatro medallas: tres de oro y una de plata. En la pista ganó la persecución por equipos, el ómnium y la madison, esta última junto a Elizabeth Castaño, mientras que en la ruta obtuvo la plata.

Thomás Mejía irrumpe

En gimnasia artística, Ángel Barajas volvió a aparecer entre los colombianos destacados. El cucuteño conquistó tres oros, en caballo con arzones, barras paralelas y barra fija, además de dos platas, en anillas y por equipos. El equipo masculino terminó con cinco oros y tres platas. Thomás Mejía, Yan Zabala, Daniel Villa, Juan Ramos y Jorman Álvarez acompañaron a Barajas en una presentación que dejó a Colombia en la primera posición del acumulado de medallas de la disciplina, por encima de Brasil y Argentina. Lea: Thomás Mejía, el gimnasta antioqueño que ganó oro frente a los tesos en los Juegos Suramericanos de Argentina Pero el gran nombre emergente fue Mejía. El antioqueño sorprendió al ganar el All Around con 78,750 puntos, por delante de los brasileños Diogo Brajao y Patrick Sanpaio. También consiguió el oro en suelo. Mejía, con 13 años dedicado a la gimnasia, confirmó en Santa Fe un proceso que apunta hacia el sueño olímpico.

Daniela abrió cosecha dorada

Daniela Zapata fue otra de las colombianas que ratificó su crecimiento. La clavadista antioqueña, de 24 años, consiguió el primer oro del país en los Juegos al imponerse en trampolín de un metro, con 253 puntos, por delante de las brasileñas Anna Rodrigues y Luana Wanderley. La antioqueña practica clavados desde los nueve años y venía de ser décima en trampolín de tres metros en la Copa Mundo de Montreal, resultado que le permitió clasificarse a la Súper Final de la disciplina en Pekín. En Santa Fe también ganó el trampolín de tres metros, haciendo el 1-2 con su compatriota Viviana Uribe. Su presentación confirmó la evolución de una deportista que ya había dado señales de estar entre las principales cartas colombianas de los clavados.

Otras figuras

El patinaje de carreras también entregó protagonismo. Kollin Castro consiguió dos oros, en los 200 metros meta contra meta y en los 1.000 metros sprint, además de una plata en los 500 metros más distancia, prueba en la que terminó detrás de su compatriota Sara Muñoz. En clavados, Felipe Uribe y Sebastián Morales protagonizaron un 1-2 para Colombia. Uribe ganó con 445,90 puntos y Morales fue segundo con 418,00, en una prueba que completó el brasileño Luis Bonfim. En gimnasia de trampolín, Santiago Parra ganó el individual y Colombia hizo el 1-2 con Diego Giraldo. Ambos también se impusieron en parejas, resultado que significó el primer oro colombiano en esa modalidad en la historia de los Juegos Suramericanos. Santa Fe dejó así un balance con figuras consolidadas y nuevos nombres. Longa, Cuadrado, Barajas, Hernández y Zapata ratificaron su nivel, mientras Mejía apareció como una de las revelaciones. Todos quedaron con una nueva experiencia en el camino hacia Los Ángeles 2028. Bloque de preguntas y respuestas