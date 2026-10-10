“Gracias a Dios no me he muerto todavía”: Cochise Rodríguez, a los 84, con humor y ganas de pedalear en entrevista con El Colombiano

El humor de Martín Emilio Cochise Rodríguez se mantiene activo más allá del susto que hizo sentir en días pasados, no solo a su familia, sino a un público que lo admira y tiene presente las hazañas que logró cuando era ciclista.
Recientemente, el gran Martín debió permanecer diez días hospitalizado en Medellín por un problema cardíaco que obligó a los médicos a mantenerlo bajo observación y tratamiento.
El legendario exciclista antioqueño, de 84 años, sigue al pie de la letra, desde casa y acompañado por sus seres queridos, las recomendaciones de los médicos, aunque en charla con EL COLOMBIANO confiesa que el ejercicio no se puede parar. No solo monta en una bicicleta estática, también asegura que ayuda con las labores diarias del hogar y que espera pronto volver a rodar en su cicla de ruta con sus amigos en el remodelado Aeroparque Juan Pablo II.