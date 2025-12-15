Marcelo Rozo, sexto colombiano en llegar al PGA: se unirá en 2026 a Camilo Villegas y Nicolás Echavarría

El bogotano Marcelo Rozo logró el sueño por el que había luchado desde hace muchos años, ingresar al circuito del PGA Tour, y lo hizo gracias al segundo lugar que ocupó en el ‘Final Stage’ del PGA TOUR ‘Q-School’, donde también estaba Camilo Villegas. Rozo se convierte en el sexto colombiano en alcanzar la máxima categoría del golf mundial y el segundo bogotano, antes lo hizo Juan Sebastián Muñoz. En el listado junto a Camilo Villegas aparecen también Rogelio González, Eduardo Herrera y Nicolás Echavarría.

El bogotano visiblemente emocionado, habló para las cámaras del PGA Tour y sostuvo que “es un sueño hecho realidad, no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en este momento, solo palabras de agradecimiento para la gente que está desde el día uno a mi lado, mi familia, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mi esposa, mi hijo, que siempre han estado ahí”.

Así mismo confesó que “no le he dicho ni a mi esposa, pero al salir de casa lloré de lo emocionado y del peso que tenía sobre mis hombros, abracé ese momento y me dije a mí mismo que había trabajado toda mi vida para esto, para alcanzar ese sueño y que no me iba a quedar grande. Que era mi día”. Puede leer: Nicolás Echavarría empieza la defensa de su título en el Zozo Championship de golf; Camilo Villegas también compite De esta manera reaccionó Rozo, quien en 2026 estará junto a los paisas Camilo Villegas y Nicolás Echavarría en el máximo circuito del golf mundial.

Según reseña la Federación Colombiana de Golf, Rozo logró su ingreso a la máxima categoría del golf mundial tras, “150 torneos del Korn Ferry Tour, 95 del PGA TOUR Latinoamérica, 6 del PGA TOUR Canada y 4 del PGA TOUR”. Entérese: Camilo Villegas y su esposa María Ochoa traen a Medellín el torneo de golf de la Fundación Mia’s Miracles “Marcelo obtuvo membresía completa y tendrá su primer año en la élite. Sus victorias, hasta hora, son el Visa Open de Argentina 2013, el TransAmerican Power Products Open 2014, el JHSF Aberto do Brasil 2018 –todas del Tour Latinoamérica–, el Abierto del Club de Polo y Equitación San Cristóbal (Chile) 2013, el Abierto del Campestre de Medellín 2017, el Abierto del Club El Rodeo 2018 y el Abierto de Colombia 2018”. Junto al colombiano ganaron también el ingreso el argentino Alejandro Tosti, el estadounidense Dylan Wu y los canadienses Adam Svensson y A.J. Ewart ganador por encima de Rozo, con un score de -14 sobre el par del campo.

