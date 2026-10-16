¡Pionera y orgullo nacional! Manuela Muñoz firmó histórica presentación en el Mundial de BMX Pump Track en Chima

Solo hubo una corredora latinoamericana en la final del Mundial de Pump Track que se corrió el viernes cerca de Pekín, China: la antioqueña Manuela Muñoz Pérez. La bicicrocista colombiana terminó en el puesto 14 de la rama élite femenina en la primera participación de un deportista criollo en esta modalidad del BMX, en la que no se pedalea. “Mi participación en el Mundial de Point Truck fue buena. Me voy orgullosa porque solo dediqué seis meses de entrenamiento para la carrera. Creo que con algo más de preparación estaré en los 8 finalistas para el próximo año. Seguiré entrenando fuerte para mejorar en las próximas temporadas, pero esto me dejó unos aprendizajes muy grandes”, le dijo Muñoz a El Colombiano.

¿Quién es Manuela Muñoz?

Manuela Muñoz Pérez escribió su nombre en la historia grande del ciclismo colombiano: el viernes se convirtió en la primera deportista colombiana en representar al país en un Campeonato Mundial de Pump Track, una variante del BMX que viene tomando fuerza en los últimos años. La deportista antioqueña estuvo varios días en Montougou, zona cercana a Pekín, la capital de China, preparando su participación en el evento que organiza la Unión Ciclista Internacional. Manuela, una mujer que suele utilizar gafas redondas de montura en su cotidianidad y habla con una suavidad que le dan un aire de ternura, representó al país en una modalidad en la que Colombia recién está incursionando.

El pump track, que se compite en una pista peraltada, con curvas que cambian de sentido de manera frecuente y tiene muchas ondulaciones en su circuito –igual a como ocurre en el BMX tradicional–, se diferencia de la modalidad en la que Mariana Pajón se volvió reina a nivel mundial porque en esta es necesario utilizar la técnica del bombeo para avanzar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El bombeo consiste en generar impulso a la bicicleta a través de movimientos corporales ascendentes y descendentes que llevan a que la bicicleta se mueva sin necesidad de pedalear.

“Soy la única colombiana que lo ha participado en un evento de estos hasta el momento y me siento muy emocionada de tener la posibilidad de representar al país en esta disciplina siendo una bicicrocista profesional. Me alegra mucho haberme clasificado porque esto suma mucho a mi carrera deportiva”, manifestó la deportista.

¿Cuántas ediciones del evento se han realizado?

Las Copa del Mundo de esta modalidad deportiva son relativamente recientes. Por eso Manuela dice, cuando habla de su deporte, que es algo “nuevo”. La primera edición de la competencia se realizó en 2018 en Springdale, Arkansas, en los Estados Unidos. La segunda fue en Berna, Suiza, en 2019. La edición del 2020 se canceló como consecuencia de la pandemia por Covid-19. En 2021, con la vacunación avanzando por el mundo, se realizó en Lisboa, Portugal; mientras que en 2022 se hizo, por primera vez en Suramérica: Santiago de Chile fue el lugar elegido.

En 2023 la sede del mundial fue Tirol, Austria. En 2024 Durban, Sudáfrica. En 2025 el turno fue para Valais, en Suiza y este año, después de una temporada de clasificación que se hizo durante toda la temporada, en 19 países diferentes del mundo, le dieron la oportunidad al territorio asiático. Manuela tuvo buenas presentaciones en las 23 pruebas que se tenían programadas en el calendario de la Unión Ciclista Internacional, que sirvieron como clasificatorio para la Copa del Mundo. En esta edición compitieron 96 ciclistas, que representaban a 29 países.