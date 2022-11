Alba Lucía Morelo, madre de Luisa, recuerda que al principio era delantera y jugaba con niños, entonces, un día al arquero del club, a quien no le gustaba que le marcaran más de dos goles, se salió de la cancha y fue allí cuando apareció Luisa, la arquera que atajó de todo y se quedó con el puesto.

Ese proceso duró cerca de tres meses y debido a que coincidió con la pandemia se hizo en casa. Todos los días Juan Sebastián llegaba con el propósito, no solo de hacer la sesión de terapia, sino también para darle ánimo a la deportista

Allí le diagnosticaron una contusión ósea en la hemi pelvis izquierda con incremento de los síntomas de percusión, por lo que no podía entrenar ni tener ningún impacto fuerte. Le empezaron un tratamiento para manejar el dolor que le impedía caminar normal. “Los primeros días fueron muy difíciles porque el dolor era muy fuerte y Luisa no lo soportaba, gracias a Dios contamos con la ayuda de Juan Sebastian Brand, el fisioterapeuta que se dedicó a trabajar con la niña para recuperarla”, comentó Alba.

“El momento más duro fue cuando nos dieron el diagnóstico, porque aunque nunca nos dijeron que no volvería a caminar bien, si nos advirtieron que un mal manejo de la lesión podía hacer que la afectación creciera y por eso decidimos, además de las 12 terapias que le mandaron, pagar otras para completar 20, hasta que Luisa se sintió segura para volver”, dijo Alba, quien en el Mundial de India, sintió que todo lo que vivieron fue compensado con la felicidad que experimentó Luisa.

Finalmente, la arquera regresó con un manejo personalizado en la escuela Guardianes del Arco donde los entrenadores la llenaron de confianza.

Con el peso ideal y sus condiciones, Luisa fue llamada de nuevo a la Selección, se ganó su lugar y estuvo en el Suramericano donde clasificaron al Mundial. El 2022 ha sido un año en el que poco han visto a Luisa en casa, pues entre concentraciones y torneos, se la pasó viajando, pero esa es su felicidad.

Luego del Suramericano, Alba recibió el llamado de Cortuluá, querían que Luisa tapara con ellos y aceptó. “Algunos me criticaron por que Cortuluá no estaba entre los primeros lugares, pero yo no quiero que Luisa corra, yo quiero que ella tome experiencia, que lleve su proceso bien, sin apresuramientos, así como lo lleva Linda (Caicedo) que aunque sabe que su futuro está fuera del país, se quedó para cumplir sus 18 años y sumar experiencia”.

Actualmente, la arquera está con la Selección Valle en Bogotá, disputando la Final Nacional sub-17 con la esperanza de regresar a casa con el título y cerrar un año lleno de bendiciones, alegrías y logros