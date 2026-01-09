Yulián, el niño al que la lucha libre le enseñó a sonreír que va tras los pasos de Óscar Muñoz, pionero en Juegos Olímpicos

Dentro del tatami de lucha de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Yulián tiene sometido a su rival y busca, con la poca energía que le queda, hacer un movimiento que le permita poner las escápulas de la espalda del contrincante en el suelo. De lograrlo, ganaría un combate en el que empezó perdiendo y, poco a poco, logró reponerse, remontar.
El enfrentamiento ha sido parejo, emocionante. Los compañeros de Yulián, que compite por Itagüí en la categoría de 35 kilogramos, gritan con fuerza, lo animan, le dan indicaciones: “haz este movimiento, busca hacerle la plancha”.