“Esto representa algo muy grande, y más de la manera que se logró tras tener ese marcador adverso y al no contar con la raqueta número uno del país que es Daniel Galán. Ganar con estos pelados nuevos, quienes son el reemplazo de los grandes, es un buen comenzar no solo para los que están, también para los que vienen detrás, pues se motivan a entrenar con más entusiasmo”.

Restrepo, quien además es el capitán de la Selección Colombia categoría sub-12, asegura que siempre se ha contado con potencial para marcar la diferencia frente a otros oponentes.

“El talento siempre ha existido, lo que pasa es que no hay el suficiente apoyo de las empresas privadas, por lo que muchos de los muchachos que son realmente buenos no pueden salir a competir por fuera. Si ellos se siguen quedando acá, no va a pasar nada. Cuando llegan a los 18 años ven que no cuentan con patrocinio entonces se salen es quemando porque no pueden salir a foguearse como se requiere”, agregó Restrepo, al mencionar a otros deportistas que vienen haciendo buenas actuaciones para llegar en algún momento a integrar el equipo de Copa Davis. Entre ellos mencionó a Sergio Hernández, Frazier Rengifo, Alejandro Hoyos, Alejandro Arcila, Miguel Tobón, Diego Giraldo, Samuel Heredia, Salvador Price, Mateo Castañeda y Samuel Vidales.

Competirán de nuevo en septiembre

Después del triunfo, Colombia volverá a escena en septiembre con el fin de buscar la clasificación a las ‘qualifiers’ del Grupo Mundial 2025, ronda en la que estuvo en 2023 y en la que perdió ante Gran Bretaña, quedando cerca de entrar a las finales del importante certamen.

Los pupilos de Falla se medirán a uno de los países que perdieron en la ronda de qualifiers, como fueron Portugal, Israel, Suiza, Hungría, Croacia, Ucrania, Kazajistán, Suecia, Perú, China Taipéi, Corea del Sur y Serbia.