LeBron James continúa rompiendo récords en playoffs de NBA a sus 41 años

Los Angeles Lakers superaron el pasado viernes a Houston Rockets 98-78, en el sexto juego válido por la primera ronda de playoff en la Conferencia Oeste de la NBA. Con este resultado, los Laguneros van a la semifinal, comandados por LeBron James, quien anotó 28 puntos, bajó 7 rebotes y dio 10 asistencias. “Mi objetivo siempre ha sido el mismo, independientemente del puesto que haya ocupado a lo largo de mi carrera, y es salir al campo e intentar dominar el partido”, mencionó LeBron en Amazon Prime, tras la victoria en Houston.
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La postemporada 2026 está siendo una de las mejores de la NBA en los últimos años, y cada partido o serie destacada de James lo sitúa más en el olimpo del baloncesto, deporte en el que, para muchos, ya es el mejor de la historia. Repasemos sus récords más impresionantes en playoffs.