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Video | Historia en la NBA: LeBron recibió la primera asistencia de hijo a padre en la historia

El legendario LeBron James y su primogénito, Bronny James marcaron un hito en la NBA: la primera asistencia de un hijo para un padre en el mejor baloncesto del mundo.

  • LeBron James llegó esta temporada al mismo número que el de su jersey, 23. Con veintitrés años en la competición, LeBron es el jugador con más temporadas en la NBA. FOTO: GETTY
    LeBron James llegó esta temporada al mismo número que el de su jersey, 23. Con veintitrés años en la competición, LeBron es el jugador con más temporadas en la NBA. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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LeBron James sigue compitiendo al máximo nivel, envejeciendo como el vino y manteniéndose en un gran estado de forma con el paso de los años. “El Rey” cursa su temporada número 23 en la National Basketball Association (NBA), y sostiene en 2026 un promedio de 20,1 puntos por partido.

La eficacia para vencer al tiempo es tanta que desde hace un año ya, LeBron comparte equipo con su hijo mayor, LeBron Raymone James Jr., más conocido como Bronny.

En la noche del pasado jueves 9 de abril, Los Angeles Lakers, equipo donde juegan “los James”, visitó el Chase Center de San Francisco para enfrentarse a Golden State Warriors; allí los angelinos se impusieron 129 a 103.

Como si hubiera salido de un cuento de fantasía, a menos de un minuto para terminar el primer cuarto del encuentro y en el pabellón del mayor rival de LeBron (jugó 4 finales contra Golden State), Bronny jugó un “pick and roll” con su padre y LeBron terminó colgándose del aro para poner el marcador parcial 25-20 a su favor, pero lo que realmente importó fue la primera asistencia de hijo a padre en la historia de la NBA.

Más tarde, en el mismo partido, LeBron se partió la uña de uno de sus dedos al realizar un tapón, una de las especialidades de la casa por parte del que para muchos es el mejor de la historia en una eterna discusión con Michael Jordan.

Con un Luka Doncic lesionado, LeBron ha tomado el mando del equipo nuevamente y busca conseguir su quinto anillo esta temporada. “King” James planea seguir siendo el Benjamin Button del baloncesto y seguir venciendo al tiempo a sus 41 años de edad.

Su futuro es incierto, también el de Bronny. Ante una posible renovación de Los Lakers, LeBron daría un paso al costado de la organización, pero no de la NBA. Se rumora un posible regreso a Cleveland o una experiencia con Stephen Curry en Warriors; solo el tiempo lo dirá.

Mientras “El Rey” define dónde será el ocaso de su carrera, “El Príncipe” Bronny también parece tener un pie afuera de Los Ángeles con posible salida a alguna franquicia como San Antonio u Oklahoma, que tienen proyectos de renovación desde las bases.

Lea también: Ni LeBron, ni Jordan: Bam Adebayo firma una actuación que no se veía desde 1962

Los Angeles Lakers son cuartos en la Conferencia Oeste con un récord de 51 victorias y 29 derrotas. Este viernes 10 de abril jugará contra Phoenix Suns como local y el próximo domingo 12 de abril recibirá a Utah Jazz.

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