El Gran Premio de Monza fue uno de los más emocionantes de la F1 esta temporada: conozca lo que dejó la carrera y los festejos

Pocas veces una carrera de F1 o una actuación de un piloto han provocado tantas emociones como la victoria del joven italiano Kimi Antonelli el domingo en Monza, en el Gran Premio de Italia. Fue una actuación que define lo que está siendo la temporada: una exhibición de un piloto talentoso que puede marcar a toda una generación.
La AFP repasa tres cosas que dejó la apasionante carrera en Monza, donde la devoción por Ferrari dio paso a la celebración por el primer triunfo de un italiano en su Gran Premio en 60 años: