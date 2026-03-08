x

Kevin Mickle el gigante norteamericano que buscará la revancha con Paisas en territorio uruguayo

El norteamericano, que llegó para reforzar a Paisas en los cuartos de final de la Champions, espera aportar para revertir la serie en Uruguay.

  • Kevin Mickel con el balón en la mano, durante el duelo entre Paisas y Nacional de Uruguay en el Iván de Bedout, por la primera jornada de la serie de cuartos de final de la BCL. FOTO CAMILO SUÁREZ
  • El norteamericano Kevin Mickle es una de las caras nuevas de Paisas en la fase de cuartos de final de la BCL. El equipo antioqueño se prepara par viajar a Uruguay a los duelos ante Nacional. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
Por su capacidad y experiencia, Kevin Mickle arrancó como titular con Paisas en el duelo ante Nacional de Uruguay, para aportar no solo su calidad en los rebotes defensivos, sino para respaldar la ofensiva desde la recuperación de la pelota y avanzar en busca de la victoria en el Iván de Bedout.

Con el paso de los minutos, el partido se tornó más candente de lo esperado; no en vano se dieron 13 cambios de liderato y 16 empates en el juego que ganaron los uruguayos 94-97, ante un combativo Paisas que dejó todo en el maderamen para alcanzar la victoria, la cual se le escapó en los últimos segundos del duelo.

Mickle, que llegó para reforzar al quinteto que dirige Daniel Seoane, estuvo poco tiempo en acción: en total sumó 7 minutos y 57 segundos, tiempo que espera ampliar en el duelo en Montevideo, ya que, como él mismo dice, tras su adaptación al juego espera aportar más. Kevin afirma que quiere explorar más la ciudad; lo poco que ha conocido de ella lo ha dejado encantado.

“Esta ciudad es muy hermosa. Tengo muchas ganas de conocerla, de explorarla un poco más cuando el tiempo de competencia lo permita. Hasta ahora, viajar por las calles ha sido muy bonito; me agrada que es una ciudad muy limpia y lo que he visto ha cumplido totalmente mis expectativas”.

Mickle también ha tratado de experimentar con la comida típica y ya probó la bandeja paisa, la cual calificó de ¡increíble!.

A sus 32 años de edad, este norteamericano se considera un amante de la “vieja escuela” del baloncesto, por eso sus jugadores preferidos son Kobe Bryant, Michael Jordan y Magic Johnson. Es claro al afirmar que le gusta inspirarse en jugadores como Scottie Pippen y Clyde Drexler, a quienes no se cansa de ver, pues trata siempre de aprender de sus movimientos y, sobre todo, de la inteligencia que tienen para jugar.

Kevin es un jugador atlético que sabe aprovechar sus 2.03 metros de estatura. Al hablar de su juego, se describe así: “Soy bueno en la defensiva, mi estrategia es defender bien para luego atacar. Me gusta ir a la defensa con un buen ataque, y no al revés”.

Sobre Paisas y su adaptación, confiesa que ha sido muy fácil, pues estar a gusto en la ciudad y con sus compañeros es clave para mantener el buen ambiente que el entrenador y los directivos quieren en el equipo. Resalta que Paisas cuenta con muy buenos lanzadores y confía en que en Uruguay puedan tomar la revancha para igualar la serie e ir en busca de hacer historia: lograr la clasificación al Final Four.

En el juego ante Nacional quedó maravillado con el ambiente, la presencia de los niños con sus pancartas y la euforia que llegó desde las tribunas. “La gente es muy cálida, son muy amables y aman a su equipo; eso es bueno y nos impulsa a nosotros a seguir dando todo para que ellos se sientan orgullosos de lo que hacemos en el juego”, concluyó.

Esta semana, antes del viaje a Uruguay que debe hacer Paisas para los siguientes duelos de la serie, Kevin espera poder seguir explorando a Medellín, una ciudad que, por su organización, clima y limpieza, lo tiene enamorado.

Lo que sigue para Paisas en la BCL

El quinteto que dirige Daniel Seoane prepara el viaje a Uruguay para los duelos de sábado y domingo, en los que se definirá la serie. Los juegos serán en el coliseo 8 de Junio de Paysandú, Uruguay, y el reto es enorme ya que los locales cuentan con una racha de siete victorias en línea.

Pero los antioqueños están convencidos de que darán la pelea por buscar el triunfo el sábado y alargar la llave para definir al clasificado a la Final Four.

Entre las fortalezas que tiene Paisas está el aporte que Romario Roque le dio con su llegada al equipo, pues en el duelo en casa ante Nacional fue el más destacado con 23 puntos anotados, incluidos 4 triples, 4 pases para anotación, 4 robos y 3 tableros, que encendieron el Iván de Bedout.

De igual manera, esperan poder contar con la efectividad de Brandon Weatherspoon, quien en la fase anterior impuso récord de triples en un mismo juego en la Basketball Champions League, BCL, con 9 triples de los 14 que intentó.

