Jugadoras de Sardinata viajaron 20 horas para coronarse campeonas del Babybalonmano en el Festival de Festivales

Arrodilladas, agradeciendo al cielo y con sus mejillas rojas –que reflejaban el esfuerzo que hicieron en la final–, así terminaron las jugadoras de Sardinata tras vencer a Corazonista Bogotá para quedarse con el título del Babybalonmano. Las jugadoras que tuvieron que viajar por más de 636 kilómetros, unas 20 horas en bus, para cumplir el sueño de conocer Medellín y disputar el primer Babybalonmano, terminaron el torneo de forma invicta. En la final ganaron 15-10, quedándose con el anhelado título.

“Estamos muy agradecidos por esta oportunidad; esta invitación permitió que nuestras niñas, que vienen de zonas con muchos inconvenientes como el Catatumbo colombiano, pudieran demostrar en el Babybalonmano el buen trabajo que hacemos en la región y lo importante que es el deporte para nuestras vidas en Sardinata”, dijo el técnico Luis Ramón Suescún, bastante conmovido. Ellas, además de ser uno de los equipos más jóvenes del torneo, solo pudieron contar con el acompañamiento de su entrenador y unas pocas madres de familia que hicieron un esfuerzo gigante para poder traerlas al Festival de Festivales.