Jugadoras de Sardinata viajaron 20 horas para coronarse campeonas del Babybalonmano en el Festival de Festivales

En varones el título fue para Colombo. Así quedó el cuadro de honor en ambas ramas.

    Las jugadoras de Sardinata celebran su título en el Babybalonmano del Festival de Festivales. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
Arrodilladas, agradeciendo al cielo y con sus mejillas rojas –que reflejaban el esfuerzo que hicieron en la final–, así terminaron las jugadoras de Sardinata tras vencer a Corazonista Bogotá para quedarse con el título del Babybalonmano.

Las jugadoras que tuvieron que viajar por más de 636 kilómetros, unas 20 horas en bus, para cumplir el sueño de conocer Medellín y disputar el primer Babybalonmano, terminaron el torneo de forma invicta. En la final ganaron 15-10, quedándose con el anhelado título.

“Estamos muy agradecidos por esta oportunidad; esta invitación permitió que nuestras niñas, que vienen de zonas con muchos inconvenientes como el Catatumbo colombiano, pudieran demostrar en el Babybalonmano el buen trabajo que hacemos en la región y lo importante que es el deporte para nuestras vidas en Sardinata”, dijo el técnico Luis Ramón Suescún, bastante conmovido.

Ellas, además de ser uno de los equipos más jóvenes del torneo, solo pudieron contar con el acompañamiento de su entrenador y unas pocas madres de familia que hicieron un esfuerzo gigante para poder traerlas al Festival de Festivales.

Además del título de Sardinata, la región de Norte de Santander se lució en el Babybalonmano, ya que tanto en masculino como en femenino llegaron a las semifinales y finales; por ello, unido al título en femenino, se llevaron el cuarto lugar con el equipo de Asobal de Cúcuta en esa rama, e igual posición con el conjunto masculino.

El Babybalonmano debutó en el Festival de Festivales en 2026 y tuvo 56 partidos, registró 1.240 goles y se jugó en el Coliseo Jorge Valderrama de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, Colegio Corazonista y Coliseo Iván de Bedout.

En la rama masculina, el título fue para el Colombo, que le ganó el clásico regional al Corazonista en un duelo apretado y con un marcador 14-11; mientras que el tercer lugar fue para Corazonista Bogotá, que venció 10-8 a Asobal de Cúcuta.

