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Con 415 atletas, y liderados por Mariana Pajón, Colombia sale por podio en Juegos Suramericanos-2026

Colombia llegó a los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, con referentes y nuevas figuras, con la meta de pelear el podio general.

  • Mariana Pajón cambia el BMX en Suramericanos para competir en ciclismo de pista. FOTO: GETTY
    Mariana Pajón cambia el BMX en Suramericanos para competir en ciclismo de pista. FOTO: GETTY
  • Gabriela Rueda, abanderada de Colombia en Juegos. FOTO PANAM SPORTS
    Gabriela Rueda, abanderada de Colombia en Juegos. FOTO PANAM SPORTS
  • Ronal Longa es el atleta más veloz en la historia de Colombia. FOTO COLPRENSA
    Ronal Longa es el atleta más veloz en la historia de Colombia. FOTO COLPRENSA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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La consigna es clara: volver a ser protagonistas de primer orden en los Juegos Suramericanos, un nuevo evento rumbo a Los Ángeles-2028.

Por tal motivo, como sucedió en agosto pasado en otro certamen del ciclo olímpico, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, en los que terminó en el segundo lugar, Colombia llegó a las nuevas justas en Santa Fe, Argentina, con varios de sus referentes y una nueva generación que ya ha dado señales de su talento en diferentes certámenes.

De cara a los Juegos Suramericanos, que inaugurarán este sábado su octava edición y se celebrarán hasta el 26 de septiembre, el elenco tricolor competirá con 415 representantes en 32 deportes, con la expectativa de sumar el mayor número de medallas y terminar entre los tres primeros lugares de la clasificación general.

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Así lo expresó el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el sucreño Ciro Solano, quien espera que el país pueda cumplir otra buena actuación, como sucedió en los Suramericanos de 2022 en Asunción, Paraguay, donde obtuvo el segundo puesto con 79 medallas de oro, 78 de plata y 98 de bronce.

En aquella edición, como ha sido la tradición, Brasil fue el vencedor, con 133 oros, 100 platas y 86 bronces, mientras que Argentina terminó tercera, con 58 medallas de oro, 65 de plata y 74 de bronce.

Ciro recordó que lo hecho en los recientes Centroamericanos en la capital dominicana generó satisfacción, al superar el resultado conseguido en el certamen caribeño anterior, pero resaltó que “pensando en que el deporte colombiano puede ser más grande, el resultado pudo ser mejor, sobre todo de cara al futuro”.

Por tal motivo, para el campeonato en Argentina, siente que la armada tricolor está para grandes resultados, aunque se mostró cauto.

“Nosotros hemos venido trayendo una tradición en los Juegos y, a nivel suramericano, hemos sido segundos y hemos logrado estar cerca de Brasil, pero hay que reconocer que ellos son potencia mundial. Por eso, el objetivo es ser segundos en los Juegos”, dijo Ciro recientemente en charla con este diario.

Entérese: Colombia sueña en grande con el nuevo ciclo olímpico; ya mira los Juegos Suramericanos

Deportistas de lujo

Pero, ¿quiénes son esas cartas con las que Colombia espera dejar huella en suelo argentino?

Entre los deportistas que podrían dejar su sello de calidad se encuentra Mariana Pajón, quien vuelve a competir en un evento del ciclo olímpico luego de ser mamá en noviembre de 2025.

La antioqueña, sin embargo, no actuará en BMX, modalidad del ciclismo en la que es 18 veces campeona mundial y ostenta tres medallas olímpicas, sino que competirá en el ciclismo de pista, disciplina en la que viene entrenándose en busca de su clasificación a Los Ángeles-2028.

Pajón acompañará entonces en el velódromo a dos de las nuevas sensaciones de la velocidad, las antioqueñas Stefany Cuadrado y Manuela Loaiza.

Gozan de respeto

Gabriela Rueda, abanderada de Colombia en Juegos. FOTO PANAM SPORTS
Gabriela Rueda, abanderada de Colombia en Juegos. FOTO PANAM SPORTS

Los abanderados en la ceremonia de apertura de estos Juegos serán la patinadora de velocidad Gabriela Rueda y el patinador artístico Brayan Carreño Ceballos.

La bogotana Rueda vuelve a Argentina, donde en 2018 se convirtió en la primera medallista olímpica en la historia del patinaje colombiano, al obtener el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires.

Desde entonces no ha parado de ganar en los diferentes eventos internacionales en los que ha participado. En los recientes Centroamericanos y del Caribe logró tres medallas de oro.

Carreño, entre tanto, es seis veces campeón mundial.

Siga leyendo: ¿Qué salió bien y qué faltó? Ciro Solano hace balance de Colombia en los Centroamericanos

A ellos se suma el gimnasta Ángel Barajas, quien conquistó cuatro oros en Santo Domingo y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París-2024.

En pesas sobresalen nombres como Luis Javier Mosquera, Francisco Mosquera, Yeinny Geles, Rohelyns Galvis, Valeria Rivas, María Mena y Jhonatan Rivas.

Ronal Longa es el atleta más veloz en la historia de Colombia. FOTO COLPRENSA
Ronal Longa es el atleta más veloz en la historia de Colombia. FOTO COLPRENSA

En el atletismo también se destaca la presencia del velocista Ronal Longa, quien llega con el rótulo de figura internacional gracias al récord sudamericano de 9,85 segundos en los 100 metros, conseguido en el Panamericano de Medellín a mitad de año.

En Santo Domingo, además, se convirtió en el primer colombiano en ganar los 100 metros en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En otros deportes, entre ellos los de conjunto, se espera una buena presentación en voleibol, baloncesto, fútbol y polo acuático.

“Colombia puede mantenerse entre las tres primeras potencias deportivas de Suramérica, con posibilidades de aumentar su cosecha de medallas si consolida sus deportes fuertes y algunas disciplinas nos sorprenden en competencia”, comentó Irma Lucía Ruiz, vicepresidenta del Comité Olímpico Colombiano.

“Argentina, como buen local, quiere destacarse y le ha puesto todo el empeño a su preparación. Nosotros seguimos pensando que ciclismo, patinaje, atletismo, arquería, pesas y gimnasia seguirán cumpliendo las expectativas de acuerdo con su desempeño en lo que va del ciclo olímpico”, agregó la dirigente.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos deportistas colombianos competirán en los Juegos Suramericanos 2026?
Colombia participará con 415 deportistas en 32 deportes, con el objetivo de conseguir una importante cosecha de medallas y mantenerse entre los tres primeros países de la clasificación general.
¿Cuándo se disputan los Juegos Suramericanos 2026 en Argentina?
Los Juegos Suramericanos 2026 se celebrarán hasta el 26 de septiembre en Argentina. La noticia señala que la octava edición será inaugurada este sábado, aunque no especifica en el texto la fecha exacta de la ceremonia de clausura.
¿Cómo le fue a Colombia en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022?
Colombia terminó segunda en Asunción 2022, con 79 medallas de oro, 78 de plata y 98 de bronce. Brasil fue campeón con 133 oros, mientras que Argentina ocupó el tercer puesto con 58.

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